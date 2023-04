Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Volkswagen hat das Ende des Abendlandes angekündigt. Nicht ganz halt. Aber nach der konzerneigenen Currywurst in der Kantine will das Unternehmen jetzt auch das Schaltgetriebe abschaffen. Noch so eine Insignie einer verblassenden, handfest händisch gelebten Gegenwart. Bis 2030 gilt das für alle Modelle, ab 2023 für Passat und Tiguan. VW, Hallo, der Mainstream-Automobilproduzent?! Der/Die sich in die Defensive gedrängte Kern-Konservative (Wahlkampf-Modell Laschet) müsste angesichts der „Neuerung“ eigentlich hochtourig im Leerlauf drehen. Wahlweise Automatikstellung: D. Tatsächlich aber kann es sehr gut sein, dass de facto auch geistig-moralische Handschalter längst umgestiegen sind auf die Getriebeart, bei der in Permanenz Freiheitsrechte für beide Hände bestehen.

Frau kuppelt sanft-souverän

Während auf den Straßen unter den Autos noch immer fast 72 Prozent Schaltwagen unterwegs sind, haben sich schleichend die Vorlieben verschoben. Ob nur zufällig parallel zum Bedeutungsverlust der zu 20-Prozent-plus-X-geschrumpften Volksparteien, wissen vielleicht Soziologen. Aber Vorsicht:

Kaum