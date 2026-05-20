Nicht nur im Wettbewerb, auch in den anderen Sektionen ist so viel international Deutsches in Cannes zu erleben wie seit über 30 Jahren nicht mehr.

Vor 60 Jahren war Volker Schlöndorff zum ersten Mal nach Cannes geladen– mit seinem Erstling „Der junge Törless“. Jetzt ist er als 87-Jähriger mit seinem neuen Film „Heimsuchung“ da, nicht im Wettbewerb, was ihn nicht stört. „Genießen Sie die Zeit, die Goldene Palme haben Sie ja schon“, habe der frühere Cannes-Chef zu ihm gesagt. Ein anderer deutscher Regisseur, Werner Herzog (83), reagierte anders. Er war ebenfalls mit seinem neuen (US-)Spielfilm eingeladen – und sagte ab, weil man ihn nicht in den Wettbewerb nehmen wollte.

„Heimsuchung“ entstand nach dem gleichnamigen Roman von Jenny Erpenbeck, die zusammen mit Schlöndorff das Drehbuch schrieb – und ist alles andere als ein typisches Alterswerk. Erzählt wird, was sich von der Nazizeit bis in die 90er Jahren in einem hübschen Haus am See in Brandenburg abgespielt haben könnte. Die Figuren sind fiktiv, auch wenn Erinnerungen von Erpenbeck drinstecken. In den 1930er Jahren erwirbt ein jüdischer Fabrikant einen Teil des Grundstücks, das ein Großbauer verkauft. Er flieht recht schnell vor den Nazis.

Volker Schlöndorff drehte im Einstein-Haus in Caputh. Foto: Studiocanal/Ziegler Film

Auf dem anderen Teil des Grundstücks baut ein junger Architekt (Lars Eidinger) mit seiner Frau (Susanne Wolff) ein neues Haus. Er biedert sich den Nazi an und scheitert - ebenso wie nach Kriegsende, weil er it dem DDR-System nicht klarkommt, er flieht in den Westen.

In dem Haus lebt nun eine Schriftstellerin (Martina Gedeck), die im sowjetischen Exil war, dann wohnt hier ihre Enkelin, bis zum Mauerfall und auch danach. An den Kleidern und Dekorstücken kann man erkennen, in welcher Zeit man sich befindet – und an den Dialogen und Monologen der Bewohner, in denen immer wieder die Politik hineinspielt. Den Krieg hört man nur von Ferne, die Nazis sind da und nach der Wende auch die Westler, die Ansprüche anmelden und die Schriftstellerin aus dem Haus klagen wollen.

Schlöndorff filmt das alles mit einer unglaublichen Leichtigkeit. Aufbau, Flucht, Migration, Enteignung: Die große Politik wird reduziert auf das Wesentliche. Der Drehort ist bildschön: Es ist das Haus von Albert Einstein in Caputh am Schwielowsee. So entstand ein magischer Film, in dem alles einfach wunderbar fließt (deutscher Kinostart: 15. Oktober).

Fühlt sich wohl in New Mexico: Szene aus »I’ll Be Gone in June« von Katharina Rivilis mit Naomi Cosma. Foto: FDC

Die deutsche Schauspielerin Katharina Rivilkis (41) wiederum wurde mit ihrem Regiedebüt „I’ll Be Gone in June“ in eine Nebenreihe eingeladen. Sie hat ihre Erfahrungen als Austauschülerin in einem Kaff in New Mexico zu einem lockeren Film verarbeitet. Die Studentin Franny (Naomi Cosma) aus Brandenburg trifft auch auf eine andere Deutsche, so dass man nicht nur Englisch und ein bisschen Spanisch hört. Franny freut sich über die Schönheit der Landschaft, lernt die prüden Amerikaner an der Grenze zu Mexiko kennen, verliebt sich, wird enttäuscht, findet eine Freundin, auch einen Freund – und bedauert es, wieder zurück zu müssen. Erzählt wird das mit großem Einfühlungsvermögen in die Protagonisten, in lose verbundenen, Szenen, die liebevoll beobachtet sind und sehr natürlich wirken.

Szene aus »Everytime« von der in Berlin lebenden Regisseurin Sarah Wollner mit Carla Hüttermann. Foto: FDC

In Berlin, wo die österreichische Regisseurin Sarah Wollner (43) lebt, aber auch in Wien und auf Teneriffa drehte sie „Everytime“, ein Film, der von einer besonderen Art der Trauerbewältigung erzählt. Ella (Birgit Minichmayr) trauert um ihre verstorbene 17-jährige Tochter Jessie. Seltsamerweise schließt sich Jessies Freund Lux Ella und ihrer kleinen Tochter an. Man könnte fast den Eindruck haben, eine neue Familie entsteht, so viel unternehmen sie zusammen. Doch das, worum es wirklich geht, das Trauern, wird nicht angesprochen. In Rückblicken erinnern sich Lux und Ella an Jessie. Die etwa sechsjährige Melli dagegen erkundet die Welt auf ihre Art Die sprunghafte Handlung, in der nichts erklärt wird, lässt den Film in einer rätselhaften Schwebe.

Szene mit Saskia Rosendahl (links) und Maya O’Rourke in dem Film »El Deshielo« von Manuela Martelli, der in Argentinien spielt. Foto: FDC

Überraschend viel Deutsch gesprochen wird auch in dem chilenischen Film „El Deshielo“ („The Meltdown“), der in der Reihe Un Certain Regard läuft, ins Jahr 1992 und in ein einsames Luxushotel in den Anden führt, wo das 15-jährige deutsche Skitalent Hanna trainiert und plötzlich verschwindet. Die neunjährige Iris freundet sich mit einem deutschen Jungen an, dessen Vater offenbar ein ehemaliger NS-Funktionär ist. Sie wird Zeuge von seltsamen Vorfällen vor Hannas Verschwinden. Hannas Mutter (Saskia Rosendahl) reist an und sucht mit Iris zusammen. Regisseurin Manuela Martelli (43) geht es auch um die Post-Pinochet-Ära zu einer atmosphärischen Studie zwischen Kinderfilm, Krimi und Drama.