Antonio Vivaldis Oper „Il Giustino“ erklang mit dem Freiburger Barockorchester unter René Jacobs beim Heidelberger Frühling in der Stadthalle.

Ein Werk ersten Ranges in einer ebensolchen Wiedergabe: Die Aufführung von Antonio Vivaldis Oper „Il Giustino“ mit dem Freiburger Barockorchester unter René Jacobs beim Heidelberger Frühling in der voll besetzten Stadthalle war ein grandioses Barockmusikfest. 1724 war ein sehr gutes Jahr für die Barockoper, in London brachte Händel vor 302 Jahren mit „Giulio Cesare“ und dann „Tamerlano“ zwei seiner stärksten Opern zur Uraufführung und in Rom gab es „Il Giustino“ von Antonio Vivaldi, neben „Orlando furioso“ seine heute mit Recht bekannteste Oper mit seiner bekanntesten Musik und seiner bekanntesten Arie. Ja, der allgegenwärtige Beginn des „Frühlings“ aus den „Vier Jahreszeiten“ kommt hier schon vor – und „Vedrò con mio diletto“ (die Arie des Anastasio aus dem ersten Akt) ist einer der größten Klassik-Hits auf You

Tube. Allein die Version von Jakub Józef Orlinski wurde schon über 13 Millionen Mal angeklickt.

René Jacobs am Pult des Freiburger Barockorchesters in der Stadthalle in Heidelberg bei Vivaldis »Il Giustino«. Foto: studio visuell/oho

Dass der „rote Priester“ auch Opern komponiert hat, war außerhalb der Fachwelt lange kaum bekannt, doch seit einigen Jahren erleben diese Stücke und erst der meisterhafte „Giustino“ eine Renaissance. Und auch beim Heidelberger Frühling in der herrlich renovierten Stadthalle versetzte die Aufführung des Freiburger Barockorchesters unter René Jacobs das Publikum in einen Rausch der Begeisterung. Und das war mehr als verständlich, denn die Aufführung blieb dem Rang und dem Reiz des Werks in dreieinhalb Stunden nichts schuldig. Da fiel auch kaum ins Gewicht, dass bei der Arie des Titelhelden am Ende des zweiten Aktes das Solo vom Engelsinstrumente Harfe und nicht wie im Original von einem Salterio, einem Psalterium, gespielt wurde. Mara Galassi war die vorzügliche Spielerin.

Siyabonga Maqungo als Vitaliano. Foto: studio visuell/oho

Das FBO unter René Jacobs war ja vor wenigen Wochen erst in der Region mit dem erwähnten „Tamerlano“ von Händel bei den Händel-Festspielen in Karlsruhe und zunächst waren bei der Sängerbesetzung auch zwei Überschneidungen vorgesehen. Doch gerade diese Partien wurden für die Europa-Tournee mit dieser Produktion umbesetzt. Egal, auch bei Vivaldi belegten das Orchester und der seit vielen Jahren häufig mit ihm arbeitende René Jakobs ihre Spiel- und Gestaltungskunst in Sachen der Barockoper. Wieder waren die Rezitative sehr pointiert und vielgestaltig ausgearbeitet und kamen die Affekte der Arien mit aparter Sinnlichkeit und genauem Zugriff zur Wirkung. Wie beim Karlsruher „Tamerlano“ setzte René Jacobs nicht auf schrille Knalleffekte und extreme Lösungen, sondern auf einen betont noblen und subtilen Vortrag der spätbarocken Musik.

Kateryna Kasper als Arianna. Foto: studio visuell/oho

Wiewohl die Aufführung in einem Konzertsaal und keinem Theater stattfand, rein konzertant war sie in keiner Weise. Die Sängerinnen und Sänger waren zumindest ansatzweise kostümiert (auch mit moderner Kleidung) und agierten sehr lebendig vor und hinter dem Orchester, in dessen Reihen und drumherum. Das sorgte für eine höchst lebendige und kurzweilige Vergegenwärtigung der etwas undurchschaubaren Handlung.

Rémy Brès-Feuillet in der Titelrolle und Robin Johannsen als Leocasta. Foto: studio visuell/oho

Absolut erstklassig war die Besetzung, hier nun auch mit Sängerinnen. Bei der römischen Uraufführung waren auf päpstlichen Befehl nur Männer auf der Bühne, denn nur die durften seinerzeit im Kirchenstaat öffentlich singen. Es war sogar in Heidelberg nur eine hohe Männerstimme zu hören: Rémy Brès-Feuillet in der Titelrolle. Der zweite Preisträger beim Karlsruher Farinelli-Wettbewerb 2025 zeigte abermals seine betörende Gesangskunst und gab der Rolle ebenso die nötige Brillanz wie feine Empfindung. Der Anastasio wurde von der niederländischen Mezzosopranistin Olivia Vermeulen mit erlesener Tongebung und gleichsam instrumentaler Linienführung aufs Schönste gesungen. Kateryna Kasper als Arianna belegte durch ihren ebenso kunstvolle wie empfindungsreichen Vortrag, dass sie heute einer der ersten Primadonnen im Barockgesang ist.

Szene mit Olivia Vermeulen und Mark Milhofer. Foto: studio visuell/oho

Die Sopranistin Robin Johannsen gab der Leocasta stimmlich und spielerisch ein sehr packendes und feuriges Profil. Siyabonga Maqungo faszinierte als Vitaliano durch seinen im Ton herrlichen und in der Gesangskultur ungemein facettenreich eingesetzten lyrischen Tenor.

Furios und ausdrucksvoll wie immer war Sonia Prina als Andronico. Mark Milhofer war ein deutlich gezeichneter Schurke Amanzio und der Bariton Francesc Ortega i Marti ein stimmschöner Polidarte.