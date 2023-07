Unterkunft, An- und Abfahrt, Parken, Sicherheit: Rund um das Konzert von Bruce Springsteen am Freitag auf dem Hockenheimring gibt es einiges zu beachten.

Wer in diesen Tagen auf den gängigen Hotel-Reservierungs-Portalen versucht in und um Hockenheim ein Zimmer für die Nacht vom 21. auf den 22. Juli zu finden, der wird dabei wenig Glück haben. Es sei denn, Preise für ein Doppelzimmer von 350 Euro und mehr haben keine abschreckende Wirkung. Auch die Fahrt ins etwa 20 Kilometer entfernte Heidelberg oder Mannheim sollte für den Reisenden kein Problem darstellen.

Der Grund: Es ist wieder Großkonzert-Tag auf dem Hockenheimring, denn am Freitagabend tritt mit Bruce Springsteen nicht irgendwer auf. Es kommt eine echte Musik-Legende, der rund 80.000 Besucher zujubeln werden. Karten sind für das Konzert bei den Online-Ticketverkaufsstellen noch erhältlich, die Unterkünfte in der Region sind hingegen komplett ausgebucht.

Hotels und Campingplätze rund um Hockenheim sind komplett ausgebucht

Doppelzimmer für um die 100 Euro pro Nacht gibt es erst wieder in Bruchsal, Frankenthal oder Weinheim. Kaum anders ist die Lage bei den Campingplätzen. „Wir sind auch komplett voll für dieses Wochenende. Das ging nach der Bekanntgabe des Termins für das Zusatzkonzert Anfang Juni vergangenen Jahres ganz flott. Da stand das Telefon nicht mehr still“, sagt Gabriele Klinger von der Erholungsanlage am Sankt Leoner See.

Für Kerstin Nieradt, Pressesprecherin des Hockenheimrings, kommt das nicht überraschend: „Wenn der Boss kommt, dann strömen die Massen.“ Zu seinen Konzerten kommen Besucher aus ganz Deutschland, die ein solches Event gerne mit mindestens einer Übernachtung verbinden.

Lange Staus auf dem Weg zum Hockenheimring erwartet

Die meisten Besucher kommen allerdings mit dem Auto und fahren am Abend nach dem Konzert wieder. Das kann sehr zeitaufwendig werden, denn es droht ein Verkehrschaos. „Wir empfehlen allen Besuchern am besten schon vormittags anzureisen. Auf allen Zufahrtsstrecken wird einiges los sein“, sagt Nicole Silberzahn, Pressesprecherin der Polizei Mannheim, auch mit Blick auf den zu erwartenden Feierabend- und Urlaubsverkehr am Freitag. Vor allem auf der A6 zwischen dem Autobahndreieck Walldorf und dem Hockenheimring könne es wegen der Dauerbaustelle zu starken Verkehrsbehinderungen kommen.

Wie üblich bei Großevents werde die Polizei bei An- und Abfahrt mit Einbahnregelungen versuchen, den Verkehr am Fließen zu halten. „Öffentliche Verkehrsmittel sind aber auf jeden Fall die beste Lösung“, sagt Silberzahn. Sogar Sonderzüge zum Bahnhof Hockenheim werden eingerichtet, die Abfahrtszeiten sind bereits in den Fahrplan der Deutschen Bahn zu finden. „Öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen, kann ich nur empfehlen“, sagt Nieradt. Die kostengünstigere Reisevariante ist es vermutlich auch.

Parktickets werden für die Konzertbesucher richtig teuer

Denn die Parkplätze sind nicht nur teils mehrere Kilometer von den Eingängen entfernt, sondern auch noch richtig teuer. Der Veranstalter Live Nation Entertainment und die Betreiber des Hockenheimrings weisen darauf hin, dass sich Konzertbesucher unbedingt vorab ein Parkticket bei Eventim.de oder Ticketmaster.de im Netz bestellen sollten. Die besten Parkplätze für 50 Euro direkt am Gelände der Rennstrecke seien bereits ausverkauft. Für die offiziellen Parkplätze außerhalb des Rings gebe es noch Karten. Pro Ticket verlangen die Organisationen 25 Euro.

Vor Ort sei die Buchung ausschließlich über die App EasyPark möglich. Dann erhöht sich der Preis allerdings auf 37,50 Euro. Wer ohne Ticket wild parkt, muss neben einem teuren Bußgeld auch damit rechnen, abgeschleppt zu werden. Die Behörden haben angekündigt, gegen Falschparker vorzugehen. „Es wird Kontrollgänge des Ordnungsamtes geben“, sagt Svenja Pastoors von der Stadt Hockenheim. Ins Stadtgebiet dürfen an diesem Tag ohnehin nur Anwohner fahren – auch das werde kontrolliert.

Neues Konzept soll Gedränge vermeiden

Besorgte Konzertbesucher, die durch ein zu erwartendes Gedränge auf dem Hockenheimring Probleme befürchten, kann Nieradt beruhigen. Ein neues Zugangs- und Ausgangskonzept solle für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Dafür sei der Bereich am Contikreisel auf dem Weg zur Rennstrecke sowie der Innenraum umgebaut worden. Dort werden über die gesamte Breite rund 50 Schleusen für den Zugang errichtet. Sind alle Besucher drinnen, werden diese abgebaut, somit werde auch ein zügiges Verlassen des Motodroms nach Konzertende sichergestellt. Ein neues Beleuchtungssystem sorge darüber hinaus für mehr Sicherheit.

Die Bürger der Stadt blicken größten Teils gelassen auf das Konzert. „Bei uns kennen sich die Menschen ja mit solchen Großevents aus. Anfragen besorgter Bürger liegen uns bisher jedenfalls keine vor“, sagt Pastoors. Da die Meteorologen einen ruhigen, sonnigen Sommerabend voraussagen, steht einem wenn auch teuren, aber sicherlich einzigartigen Konzerterlebnis nichts im Weg.