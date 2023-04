Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 1955 in Köln geborene Thomas Maria Mayr lebt seit Mitte der 1990er Jahre am Donnersberg, wo man ihn nicht nur als Arzt kennt, sondern auch als Organisator der Donnersberger Literaturtage. Doch Mayr ist auch selbst ein Mann des Wortes, hat mit „Zwei plus 50“ mittlerweile bereits seinen vierten Lyrik-Band vorgelegt. Gedichte in einer ebenso kunstvollen wie bisweilen überraschenden Sprache, die unser Leben umkreisen.

Vermeintliche Alltagssituationen bekommen oft ganz unvermittelt eine fast schon universelle Bedeutsamkeit, die weit über den konkreten Anlass hinaus verweist. Mitunter erweist sich Thomas Maria