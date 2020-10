Erwachsene Kinder sind damit konfrontiert, dass sich das Wesen ihrer alternden Eltern ändert.

„Meine Mutter (79 Jahre) war früher eine gute Gesprächspartnerin. Interessiert, zugewandt und dialogfähig. Jetzt erzählt sie nur noch die gleichen Geschichten, vergisst, was man ihr erzählt hat und monologisiert. Das ist sehr anstrengend, mich macht das ungeduldig bis aggressiv. Warum ist das so?“

Ihre Mutter scheint in eine neue Phase eingetreten zu sein. Mit diesem Zustand sich nicht abfinden zu wollen, kann Ihre Ungeduld und Aggressivität erklären. Denn vielleicht sind Sie noch nicht bereit für den Abschied von dem Bild, alles möge so bleiben wie immer. Dies ist nicht leicht.

Die Beziehung zu den eigenen Eltern ist gekennzeichnet dadurch, dass sie diejenigen sind, die man am längsten kennt und von denen man einst abhängig war wie von niemandem sonst. Und durch den Verlust der Fähigkeiten Ihrer Mutter wirft der endgültige Verlust durch den Tod bereits seinen Schatten voraus. Ungeduld und Aggressivität können somit auch Ausdruck Ihrer Trauer sein. Ihre Herausforderung als erwachsenes Kind ist jetzt, die Veränderung Ihrer Mutter zu akzeptieren. So wie sie früher für Sie da war, braucht sie jetzt Ihre Unterstützung: gemeinsame Zeit ohne Vorwürfe oder unrealistische Forderungen, sondern mit Verständnis und Fürsorge. Dazu zählt wiederholtes Anhören gleicher Geschichten. Vielleicht wird die Anstrengung geringer, wenn Sie dies als Dank und Zurückgeben sehen können.