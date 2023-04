Mit Wolkenfrei gelang ihr einst der Durchbruch. Jetzt hat Vanessa Mai ein neues Wolkenfrei-Album veröffentlicht - und der Erfolg bleibt ihr treu.

Baden-Baden (dpa) - Mit ihrem neuen Wolkenfrei-Album «Hotel Tropicana» ist Sängerin Vanessa Mai auf Platz drei in die deutschen Album-Charts gestartet. Es sei bereits ihre sechste Top-3-Platte in Folge, teilte GfK Entertainment mit. Mai hatte ihren Durchbruch 2013 als Sängerin der Schlager-Band Wolkenfrei. Mittlerweile verkörpert sie das Projekt alleine und hatte zum 10-jährigen Jubiläum ein neues Wolkenfrei-Album angekündigt.

Die Spitze der Album-Charts verteidigten Depeche Mode mit «Memento Mori». Herbert Grönemeyer («Das ist los») bleibt Zweiter. Die New Yorker Singer-Songwriterin Melanie Martinez debütiert mit «Portals» auf Platz vier. Lana Del Rey verliert zwei Positionen und ist mit «Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd» nun Fünfte.

In den Single-Charts mussten Udo Lindenberg & Apache 207 mit «Komet» den Spitzenplatz nach neun Wochen wieder abgeben und sind nun Zweite. Ganz oben stehen RAF Camora & Luciano mit «All Night». Apache 207 hat aber schon den nächsten Hit am Start: «Breaking Your Heart» steigt auf Platz drei ein.