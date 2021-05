Was soll man sagen, Brasilia? Haupt- und Retortenstadt, Weltkulturerbe. Am Reißbrett entstanden. Grundriss-Vorbild: die Form eines Flugzeugs. Vorläufer wie Mannheim und Karlsruhe wirken dagegen so alt, wie sie sind. Brasilia ist jung. Baubeginn: 1957. Einweihung: Fast auf den Tag genau vor 60 Jahren. Breite Avenidas führen Richtung unendlich, die scherenförmigen Kreuzungen Ampel-los. Im Vergleich zu Brasilia ist Ludwigshafen selbst in intaktem Zustand ungefähr so autogerecht wie die Heidelberger Altstadt. Eine Ansicht.

Ein erster überfliegender Blick: Bauten stehen wie Ufos in der metropolen Umgebung, Wohntürme von kalter Eleganz, gigantische Grünflächen als Auflockerung. Brasilia ist – ein Paradox – monumental und von sinnlicher Eleganz. Gleichzeitig unwirtlich. Symbolisch für ein Gefühl, das man auch haben kann: Wie Jean-Paul Belmondo verstört durch die weite Stadtlandschaft stapft und sich den Sand aus der Anzugshose klopft – in „L’homme de Rio“, der Mann aus Rio, der Film kam 1964 in die Kinos.

Damals lebten rund 70.000 Menschen in der Stadt. Regierungsbeamte, Business-Menschen, Leute, die durch Zuzugsprämien angelockt werden mussten. Heute ist Brasilia Millionenstadt. Und begehrt. Die Mieten exorbitant. Der Präsident wohnt noch immer im Alvorada-Palast, einer Glasbox mit Arkaden aus wie Bumerangs auskragenden Betonplatten.

Kein Samba, aber Bauten wie Ufos

Manche Areale in Brasilia sehen aus wie galaktische Installationen. Himmelschießende Zwillingstürme, Kuppeln. Eine Obstschale thront auf dem Abgeordnetenhaus im Stadtzentrum. Dagegen sieht die ungeplant gewachsene Peripherie, in der zuerst die lebten, die Brasilia gebaut haben und blieben, teilweise aus wie aus dem 19. Jahrhundert. Eine Umkehrung des Üblichen. Eine Utopie, die die Philosophin Simone de Beauvoir einst allerdings nüchtern kommentierte: „Diese Stadt wird nie eine Seele haben.“ Wie in Brasilien fühlt man sich dort wohl eher nicht. Kein Samba, keine Favelas, um bei Klischees zu bleiben. Und obwohl der Jahrhundert-Architekt des Ganzen, Oscar Niemeyer (1907 bis 2012) als „Pelé“ seiner Zunft gilt: kein Fußball. Brasilia liegt nicht einmal am Meer. Allerdings war das von Anfang an so gewollt.

Die 1891 (!) beschlossene Hauptstadtgründung hat Verfassungsrang. Und schon damals wurde festgelegt, die Kapitale auf einem fast menschenleeren Hochplateau in den Savannen des Cerrado anzusiedeln. An der Schnittstelle großer Flussbecken. Wenn die Hauptstadt, so der Plan, dort, tausend Kilometer von der Küste und dem bisherigen Regierungssitz Rio de Janeiro sei, wäre das nur gut für die vernachlässigte Gegend. Allerdings: kein Regierender wollte weg vom Meer. Bis Juscelino Kubitschek kam, der Sohn einer tschechischen Roma, der 1956 mit dem Slogan „Fünfzig Jahre Fortschritt in fünf Jahren“ die Präsidentschaftswahlen gewann.

Von Null auf Weltstadt

Kurze Zeit später ragte ein Schild mit der Aufschrift Zero, Null, aus dem roten Staub. Ab hier wurden die Achsen gezogen und losgebaut. Der Rest, Geschichte. Ein nationaler Städtebauwettbewerb wurde ausgerufen. Ein Vorschlag: Eine futuristische vertikale Stadt aus bis zu 80-stöckigen Wohntürmen. Gewonnen hat Lucio Costas Vision einer nach Funktionen getrennten Stadt, deren Grundriss einem Flugzeug ähnelt. Als Cockpit der Platz der drei Gewalten mit den Regierungsgebäuden. Der Rumpf, die Ministerien aufgereiht. Die Flügel bildet die Querachse, die dem Ufer eines künstlichen Sees folgt. In ihrer Mitte verläuft die Hauptverkehrsader, entlang derer die meisten Wohnviertel angelegt sind.

Als Architekt wurde Oscar Niemeyer berufen, ein Schüler Costas und früher Assistent von Le Corbusier. Ein erklärter Kommunist, Sozialutopist und Fidel-Castro-Freund. „Was mich anzieht, ist die freie und sinnliche Kurve, die ich in den Bergen meines Landes finde, im mäandernden Lauf seiner Flüsse, in den Wolken des Himmels, im Leib der geliebten Frau.“ So lautete das pathetische Credo des Baumeisters aus Rio.

Die Möglichkeiten einer „tropisch erhitzten Moderne“

Zusammen mit Le Corbusier hatte Niemeyer 1952 das Hauptgebäude der Vereinten Nationen in New York gebaut. Ein ziemlicher Klotz. In Brasilia lebte er die suggestiven Möglichkeiten einer „tropisch erhitzten Moderne“ aus, wie der Kritiker Niklas Maak Niemeyers Spiel mit geometrischen und organischen Formen nennt. Mit den typischen Rampen, den Emporen und freischwebenden Treppen. Oder beim Entwurf der mit 16 aufstrebenden Betonsäulen hyperbolisch geformten, arenagroße Kathedrale. Sie ist zur Hälfte im Boden versenkt und bietet 4000 Besuchern Platz.

Ursprünglich für 300.000 Einwohner geplant, leben heute – geschätzt – 2,6 Millionen Menschen in Brasilia. 90 Prozent in neu entstandenen Satellitenstädten, die ins Zentrum drängen. Bis vor zu den als Naherholungsgebiete genutzten Grünflächen. Bis zum See, der als Hot-Spot für Kite-Surfer gilt.

Die Stadt der Stunde, wer weiß?

Manche „historischen“ Gebäude beginnen zu bröckeln – bedingt durch bautechnische Experimente und weil sie so schnell hochgezogen worden sind. Und die strikte städtebauliche Trennung der Funktionen ist in der Vergangenheit in die Kritik geraten – als unmenschlich. Leute, die in Brasilia leben, berichten, man könne ohne Probleme einkaufen gehen. Ohne Nachbarn zu begegnen. Es herrsche große soziale Distanz. Wer weiß also: Hätte das Land einen anderen Präsidenten als den durchgeknallten Corona-Verharmloser Jair Messias (!) Bolsonaro, wäre Brasilia vielleicht wieder die Stadt der Stunde.