US-Sänger Alan Osmond gestorben

Als «The Osmonds» feiern Mitglieder einer US-Großfamilie Erfolge - in den 70er Jahren zum Beispiel mit dem Song «Crazy Horses». Jetzt ist Alan Osmond mit 76 Jahren gestorben.

New York (dpa) - Der US-Sänger Alan Osmond, der als Teil der Großfamilienband «The Osmonds» berühmt wurde, ist tot. Osmond sei im Alter von 76 Jahren gestorben, sagte ein Sprecher der Familie dem Lokalsender ABC4. Auch Merrill Osmond bestätigte den Tod seines Bruders auf der Online-Plattform Facebook. «Alles, was er hatte, hat er Gott, seine Familie und euch allen gegeben.»

Der 1949 im US-Bundesstaat Utah geborene Alan Osmond hatte schon als Kind gemeinsam mit seinen Geschwistern musiziert. Als Musikgruppe «The Osmonds» feierten sie später in wechselnder Besetzung und auch solo Welterfolge - unter anderem mit dem Song «Crazy Horses». Alan Osmond war verheiratet und hatte acht Söhne.