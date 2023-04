Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An Hunderttausende, die sich drängen, um an diesem einen Septembertag hinter die Kulissen sonst verschlossener Kulturdenkmäler zu blicken, war 2020 nicht zu denken. Der Ersatz: Besichtigungen digital. 2021 ist noch längst keine Normalität eingekehrt. Aber wie in ganz Deutschland findet der Tag des offenen Denkmals auch in Rheinland-Pfalz als Hybrid-Ausgabe statt. Über die Zahl der präsentierten Denkmäler darf ein bisschen spekuliert werden.

Doppelpremiere in Mainz: Zum ersten Mal stellte der Innenminister, Roger Lewentz, das Programm für den landesweiten Tag des offenen Denkmals in Rheinland-Pfalz vor. Auch zum ersten