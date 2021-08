Die erste eigene, große Ausstellung des neuen Mannheimer Kunsthallen-Direktors Johan Holten – und gleich ein Trommelwirbel. Die Ausstellungssäle sehen aus wie eine große Baustelle. Frauen triumphieren. Es wird getanzt. Akteure haben Augenlider-Tattoos. Ist das toll ?!

Jetzt aber los – über Rampen aus Stahl. Gerüste stehen beplankt mit Stellwänden. Fixieren Stellwände über Eck. Ein provisorisch aufgeschlagenes Mini-Holzhaus wird durch sie zusammengehalten. Auf Gitterrosten sitzt man vor einer Kinoleinwand. Fetzen gedimmter Barockmusik in der Luft. Eine Frau mit stylisher Corona-Maske dreht Pirouetten im Saal. Ja, sieht sehr nach „Umbruch“ aus. Mannheims neuer Kunsthallen-Chef Johan Holten hatte es ja auch so versprochen für seine erste eigene, große Ausstellung. Seltsame Koinzidenz aber, dass die von langer Hand geplante und von Mai auf nun verschobene Schau des Dänen so haargenau in die den Kompass verändernde Pandemie-Zeit passt.

Plötzlich alles anders, neu. Der smarte Holten trifft mit seinem eigenwilligen Entrée einen Nerv. Noch nicht so lange her, da wurde in dem schon wieder sanierungsbedürftigen Neubau am Rosengarten eine Retrospektive von Matisse gezeigt. Ein Klassiker mit Blockbuster-Potenzial. Werke serienweise. Eine gediegene, schöne, brave Schau. Wunderbar. Und jetzt der rauere Wind, genau wie der, der gerade dem sich immer schneller sich drehenden internationalen Ausstellungsbetrieb entgegenweht.

Statt 150 Werke von einem Künstler: neun Positionen, sieben Künstlerinnen, zwei Künstler, sechs der neun zeigen je eine einzige Arbeit. In den Kunstwerken treten schon mal fluchende Akteure mit – in echt – tätowierten Augenlidern auf wie in dem auf Großleinwand laufenden Film des nahezu unbekannten dänisch-irakischen Künstlers Masar Sohail. Eine Entdeckung. Sein verstörendes Epos ist in Mafia-Film-Ästhetik und im Geist von Ernst Blochs „Prinzip Hoffnung“ gedreht, Utopie: ein Arkadien der Außenseiter – ohne Gefängnisse, aber die Armee schießt scharf.

Späte Liebeserklärung

Und statt wie üblich Christian Schad, Max Beckmann oder Alexander Kanoldt repräsentieren drei Frauen die in Mannheim erfundene Neue Sachlichkeit. Zu Unrecht Übersehene. Holten probt – erster Umbruch – lieber zu spät als gar nicht die nachholende Rehabilitation. Zeigt ein paar wenige, eindringliche Werke der Heidelbergerin Hanna Nagel (1907 bis 1975), Hubbuch-Schülerin, fast vergessen. 24-jährig jedenfalls war Nagel beinahe in der Käthe-Kollwitz-Liga. Später indes schlug sie sich als alleinerziehende Buchillustratorin durch. Noch 1929 zeigt sie sich stolz, kurzhaarig, Luftguckernase, cooler Blick, hochgekrempeltes Männerhemd, ziemliche Oberarm-Muckis.

Über Jeanne Mammen schwärmte Kurt Tucholsky, ihre Figuren aus der Halbwelt sprängen mit „Haut und Haaren aus dem Papier“. Ihre „zarten, duftigen“ Aquarelle, in Mannheim jetzt in einer konzentrierten Auswahl zu sehen, „überragen das undisziplinierte Geschmier der meisten Zunftkollegen, derart, dass man ihnen eine kleine Liebeserklärung schuldig ist“, schrieb er. Trotzdem ging die „Jeanne d’Arc der Großstadt“ im Nazi-Desaster unter. Noch mehr ist Anita Rée, die dritte „Neusachliche“ im Bund, eine künstlerische Randexistenz geblieben. Die Tochter eines wohlhabenden jüdischen Kaufmanns, die nie auf die Akademie ging und zwischen Genie und Weltschmerz die Stile wechselte wie andere Schuhe. Am 12. Dezember 1933 starb sie auf Sylt, Selbstmord. Sie war immer Avantgarde. Jetzt, in Mannheim, hat es ihr hochintensiv atmendes Porträt der Hildegard Heise aus dem Jahr 1927 sogar auf das Ausstellungs-Poster geschafft.

Maskenhaft sieht diese darauf aus, eine kaum wahrnehmbare Unschärfe hat sich auf das Gemälde gelegt, ihr Blick changiert zwischen Ironie und Widerständigkeit. Unbedingt gehört das Bild in die Phalanx. Zu Rée aber pflegt Johan Holten darüber hinaus ein besonderes Verhältnis, seit er als Profi-Tänzer der Hamburger Kompagnie von John Neumeier im Probensaal unter Rées Wandbild „Orpheus und die Tiere“ schwitzte.

Ohnehin sieht die Ausstellung, was sehr gut ist, aber auch Kontroversen beim Stammpublikum auslösen dürfte, sehr nach ihm aus. Holten zeigt Clément Cogitores beinahe berühmtes Video, Banlieues-Bewohner auf der elitären Pariser Opernbühne, wie sie in der Streetdance-Variante Krump abgehen. Wer will, kann es sich zwar auch auf Youtube ansehen. In Mannheim allerdings wird das wilde Battle zur Musik eines 1735 uraufgeführten Opernballetts in einer intimen Dunkelkammer präsentiert. Lebensgroß, eine fast hautnahe Erfahrung. Auch auf Alexandra Pirici wären nicht so viele gekommen. Holten schon.

Ein Wald mit Knien

Einmal ließ die rumänische Künstlerin in Berlin eine 70-köpfige Freiwilligentruppe acht Stunden lang leise summen. Es klang nach Bienenschwarm. In der Kunsthalle bewegen sich zehn in der Region gecastete Performer nach einem undurchsichtigen Plan durch die Ausstellungsräume. Kriechen, knien. Oder finden sich auf Kommando zu Einzel- und Gruppen-Standbildern ein. Es heißt, sie würden dabei auf Kunstwerke reagieren, eigenen Körpererfahrungen folgen und so unbewusst ihr Mannheimer Dasein transportieren. „Flüchtige Skulpturen im Raum“, ganz was anderes also als das, was sich sonst so unter dem Rubrum Plastische Arbeiten in der Kunsthallensammlung findet. Aber was das betrifft, hat der international vernetzte Holten schon Abhilfe geschaffen und die drei Arbeiten der „Umbruch“-Schau hinzugekauft.

Einen surrealen Wald aus Baumstämmen von Kaari Upson, Abgüsse einer Kiefer, die vor dem Elternhaus der Künstlerin in San Bernardino stand, einem sozialen Brennpunkt östlich von Los Angeles. Integriert in die nachgebildete Rindenstruktur, die vergrößerten Abdrücke von Knien – unter anderem die der Mutter. Hat etwas mit Psychoanalyse zu tun. Die Arbeit der Chinesin Hu Xiaoyuan mit Tradition. Mit Tusche überträgt sie die Maserung eines Holzstücks oder die Oberflächenstruktur von Früchten, einer Porzellantasse, einer Fischblase oder einem Taubenei. Dann wird das Objekt umhüllt, das entweder Weiß angestrichen wird. Oder sich selbst überlassen. Nach und nach entfernen sich Körper und Hülle voneinander, die Fischblase schrumpft, das Taubenei trocknet. Die Seidenhülle bleibt. Die Wahrheit über die Dinge liegt bei Hu Xiaoyuan in einem Zwischenraum. Bei Nevin Aladag indes auf einem ornamentalen Flickenteppich aus Kelims, Sisal, Auslegware.

Von schwarzen „Notenlinien“ in Quadrate aufgeteilt, ist der in einem eigens installierten, quadratischen „Resonanz Raum“ ausgelegt. Betreten auf Socken erlaubt. Das Werk ist extra für die „Umbruch“-Schau entstanden. Die Deutsch-Türkin, 1972 in Ostanatolien geboren, spätestens seit ihrer Venedig-Biennale und Documenta-Teilnahme 2017 so etwas wie ein Star.

Berühmt für spielbares Musik-Mobiliar. Wohnzimmersessel mit Basssaiten zwischen den Armlehnen, in dem Stil. Für Mannheim hat sie vier Eck-Instrumente entwickelt, die in Live-Konzerten während der Ausstellung auch bespielt werden sollen. Ein Eck-Cello, das so groß ist, dass Klaviersaiten aufgespannt werden mussten. Eine Eck-Harfe, die aussieht, wie eine Leier. Ein trichterförmiges Glockenspiel. Hört sich alles gut an. Besonders krass aber tönt das Instrument, das links im Eck hängt. Eine Trommel. Umbruch mit Bum. Bum Bum. Was für ein Auftakt. So kann es weitergehen.

Die Ausstellung

„Umbruch“. Bis 18. Oktober. www.kuma.art