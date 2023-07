Häufiger an der Spitze als «Layla» sowieso und nun auch mehr als Matthias Reims «Verdammt, ich lieb dich»»: «Komet» von Udo Lindenberg und Apache 207 ist jetzt der deutschsprachige Titel mit den meisten Nummer-eins-Wochen.

Baden-Baden (dpa) - Mit 17 Wochen an der Chartsspitze ist «Komet» von Udo Lindenberg und Apache 207 jetzt der langlebigste deutschsprachige Nummer-eins-Hit Deutschlands. Das teilte GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts am Freitag in Baden-Baden mit. «Komet» überholte am Freitag «Verdammt, ich lieb' Dich» von Matthias Reim. Das Lied stand 1990 - im Jahr der Wiedervereinigung - 16 Wochen lang auf dem ersten Platz. Anders als Lindenberg und Apache gelang das Reim damals sogar ununterbrochen.

Das ungleiche Duo auf einer Ebene mit «Despacito»

Altrocker Lindenberg (77) und Rapper Apache (25) stehen mit ihren 17 Nummer-eins-Wochen nun in der Chartsgeschichte auf der selben Stufe wie zwei englischsprachige Produktionen: und zwar mit «Despacito» von Luis Fonsi und Daddy Yankee, dem Sommerhit 2017, sowie mit «Rivers of Babylon» von der Discogruppe Boney M. aus dem Jahr 1978.

Sollten Lindenberg und Apache noch einmal Platz eins in den Single-Charts schaffen, dann sind sie allein ganz vorne, können den erfolgreichsten Nummer-eins-Titel Deutschlands ihr Eigen nennen.

Wöchentliche Single-Charts gibt es laut GfK Entertainment seit Anfang 1971. Zuvor wurden sie zweiwöchentlich beziehungsweise monatlich erhoben. In den 70ern und 80ern waren Tonträgerverkäufe entscheidend, also die gepresste Single-Platte aus dem Laden. Inzwischen fließen längst auch Daten von Download-Portalen und Streaming-Plattformen mit ein.

«Layla» und «Ein Stern» geschlagen

Zum Vergleich in Sachen deutschsprachige Nummer-eins-Hits: Große deutsche Spitzentitel waren zum Beispiel vergangenes Jahr der Sommerhit «Layla» von DJ Robin & Schürze, der neun Wochen auf Platz eins stand. Im Jahr 2007 blieb «Ein Stern (... der deinen Namen trägt)» von DJ Ötzi und Nik P. sogar elf Wochen auf dem ersten Platz.

Geht man länger in der Charts-Geschichte zurück, dann stößt man auf langlebige deutschsprachige Nummer-eins-Hits wie «Polonäse Blankenese» von Gottlieb Wendehals (neun Wochen in den Jahren 1981/82), «Jenseits von Eden» von Nino de Angelo (acht Wochen 1984) oder auch «Ein bisschen Frieden» von Nicole (fünf Wochen 1982).

Interessant: «Atemlos (durch die Nacht)» von Helene Fischer war nie ein Nummer-eins-Hit in Deutschland. Als Höchstposition führt die Statistik im Jahr 2014 fünfmal den dritten Platz. Auch «Da Da da» von Trio kam nie auf die Eins, blieb 1982 sozusagen ein Nummer-zwei-Hit.

99 Luftballons nur eine Woche auf Rang eins

«99 Luftballons» von Nena schaffte 1983 nur eine einzige Woche auf Platz eins der Single-Charts. Andere Titel aus der Neuen Deutschen Welle (NDW) waren größere Nummer-eins-Hits: «Major Tom (völlig losgelöst)» von Peter Schilling war 1983 acht Wochen auf der Eins, ebenso 1982 «Skandal im Sperrbezirk» von der Spider Murphy Gang.

Der Song «Codo (...düse im Sauseschritt)» von Tauchen Prokopetz (aus der LP «DÖF», produziert von Annette Humpe) schaffte vor 40 Jahren fünf Wochen auf Platz eins, «Bruttosozialprodukt» von Geier Sturzflug im Mai '83 immerhin vier Wochen.

Das Lindenberg-Apache-Lied hat ein bisschen gebraucht, um den Rekord zu erreichen und Matthias Reims «Verdammt, ich lieb' dich» zu überholen. Der «Komet» flog zwar Anfang Februar schnell auf Platz eins, blieb dort jedoch erstmal lediglich neun Wochen am Stück. Anfang April sauste er eine Woche wegen «All Night» von RAF Camora & Luciano auf Platz zwei, Ende April dann wegen «Icecream» von Influencer Twenty4tim. Anfang Juni war es nochmal Twenty4tim, der Udo und Apache entthronte (mit «Hot Or Not» zusammen mit Kitty Cat).

Lindenberg: «Absolut geflasht»

Im Juni schien es dann so, als wäre der Rekord in weite Ferne gerückt. Vier Wochen (vom 9. Juni bis 6. Juli) eroberten Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes mit dem Song «Friesenjung» die Spitzenposition. Lindenberg und Apache blieben aber die ganze Zeit auf Platz zwei - sozusagen in Lauerstellung.

Am 7. Juli gelang es Lindenberg dann, seinem früheren WG-Kumpel Otto Waalkes (74) den ersten Platz wieder streitig zu machen. Diese Woche konnte das Rocker-Rapper-Gespann die Spitzenposition halten. Lindenberg ließ sich zu dem Erfolg von GfK Entertainment in seiner typischen Art zitieren: «Yeahhh. Wow. Wer hätte das gedacht... absolut geflasht.» Apache 207 sagte demnach: «Es ist schön zu sehen, dass "Komet" verschiedene Generationen vereint und damit diese Erfolge erreichen darf. Wir sind überwältigt und freuen uns, dass unsere Musik so etwas bewirken kann.»