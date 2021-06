Es war keine leichte Entscheidung, schließlich aber hat die Vernunft gesiegt. Duncan Campbell will sich jetzt um seine Gesundheit kümmern. Und was wird jetzt aus der Band?

Birmingham (dpa) - Sänger Duncan Campbell verlässt aus gesundheitlichen Gründen die britische Reggae-Band UB40. Der 63-Jährige habe vor kurzem einen Herzanfall erlitten und wolle nun alle Kraft seiner Gesundheit widmen, teilte die Gruppe auf ihrer Internetseite mit.

Campbell erholte sich seit August 2020 von einem Schlaganfall und bereitete sich auf eine Großbritannien-Tour der Band vor. Er hatte 2008 seinen jüngeren Bruder Ali als UB40-Frontman ersetzt - was diesen sehr verärgerte.

Ali Campbell hatte die Band („Red Red Wine“, „Can't Help Falling In Love“) 1978 in Birmingham gemeinsam mit seinem älteren Bruder Robin Campbell gegründet, aber nach rund 30 Jahren im Streit verlassen. Robin Campbell ist weiterhin Mitglied der Gruppe.

„Leider habe ich mich aufgrund meiner andauernden Krankheit widerwillig dazu entschlossen, mich aus der Band zurückzuziehen, um mich auf meine Genesung zu konzentrieren“, sagte Duncan Campbell der Mitteilung zufolge. „Die Band hat meine volle Unterstützung und natürlich meine allerbesten Wünsche für die Zukunft mit ihrem neuen Sänger.“ Campbells Nachfolger soll schon bald vorgestellt werden.

