Vom „Weihnachtswürger“ bis zum Kannibalen: Ein ehemaliger Bundesrichter und ein Terrorismus-Experte erklären im Interview, warum die Wahrheit oft anders ist, als sie scheint.

Wie habt ihr euch kennengelernt, wann reifte die Idee für einen gemeinsamen Podcast?

Schmidt: Ich hatte 2019 in Ehrerbietung gegenüber dem Vorsitzenden des Bundesgerichtshofs einen Brief geschrieben, ausgedruckt und unterzeichnet per Mail versandt. Mit der Anfrage, ob Thomas Fischer Lust auf einen gemeinsamen Podcast hätte. Schon nach fünf Minuten rief er zurück und stimmte zu. Seitdem sprechen wir über Mord.

Wie waren die Anfänge? Was ist euer Konzept?

Fischer: Es geht uns nicht darum, anders zu sein, aber darum, sehr intensiv auf rechtliche Fragen einzugehen und nicht nur an der Oberfläche juristische Hintergründe zu erklären. Unser Konzept ist nicht, Polizeiarbeit spannend darzustellen und Krimi zu sein. Schon in den ersten Minuten einer Folge ist klar, wer der Täter ist.

Schmidt: Die erste Folge war der „Weihnachtswürger“, was im Rhein-Neckar-Raum noch sehr präsent sein müsste. Es war der Fall eines Dreifachmordes in einer Kinderarztpraxis in Heidelberg-Ziegelhausen an Weihnachten 2002. Ich war damals als SWR-Reporter an dem Fall. Diese Begrifflichkeit war dann auch gleich Thema. Es war ein Drosseln, kein Würgen und ohnehin war vieles an dem Fall anders, als es im Boulevard dargestellt wurde. Das ist unser Konzept: die Fälle auf ihren Kern hin zu untersuchen, einzuordnen, wie eine Strafe zustande kommt und warum eine auf ersten Blick blutige und dramatische Tat aus Sicht vieler nicht immer zu einer so hohen Strafe führt.

Podcasts werden immer beliebter und erfahren spätestens seit (oder auch durch) die Corona-Pandemie einen enormen Schub. Was ist für euch das Reizvolle daran? Wie viel ist abgesprochen, wie viel spontan?

Fischer: Vorbereitet und abgesprochen sind vielleicht nur 2 Prozent, der Rest ist bei mir spontan. Ich bin an der Vorauswahl der Fälle nicht beteiligt und lese die Urteile und Materialien oft erst ein, zwei Tage vor der Aufzeichnung.

Schmidt: Herr Fischer untertreibt mal wieder maßlos (lacht). Aber er macht das mit einer Routine und Aufnahmefähigkeit, die mich immer wieder beeindruckt. Ich bin im Gegensatz sehr vorbereitet, aber meine Vorstellung, wie die Folge verlaufen wird, ist noch nie aufgegangen. Wir wissen nicht, wo wir im Gespräch rauskommen.

Wie erklärt ihr euch die Faszination für True-Crime-Themen?

Schmidt: Viele Formate haben den psychologischen Effekt, sich als Hörer selbst dabei zu vergewissern, dass es einem besser geht als in der bösen Welt da draußen. Sie schätzen es, auf dem Sofa oder im Auto zu sitzen und in einem sicheren, geschlossen Raum mit einem schwierigen Thema konfrontiert zu werden. Bei uns kommt dazu, dass wir in geordneten Bahnen über Verbrechen sprechen, und auch kritisch darauf blicken, wie mit Skandal-Schlagzeilen gearbeitet wird.

Vom Studio-Stuhl springt ihr beim Podcast-Festival bereits zum dritten Mal auf die Bühne. Wie ist es für euch als Hosts, live vor Publikum zu sprechen?

Fischer: Ich bewege mich nicht ganz so spontan und kippe nicht so mit meinem Stuhl hin und her, wie ich es sonst im Studio mache. Ich versuche halbwegs aufrecht zu sitzen.

Schmidt (lacht): Man könnte das Bild bemühen: Wir holen die Wohnzimmer unserer Hörer in die Alte Feuerwache. Es ist ein Privileg, das mit unseren Hörern machen zu dürfen. Wir haben einen Fall dabei, der für die Leute in der Region rund um Mannheim interessant ist und bewegt. Im zweiten Teil sind wir dann völlig offen für die Fragen der Zuschauer.

Aber wie ist das für euch, als Podcaster schon wie Stars gefeiert zu werden?

Schmidt: Wir haben einen großen Star und mich. Die Leute haben eine Vorstellung von den Menschen, denen sie zuhören und ein Interesse, die mal persönlich kennenzulernen. Manche wollen ein Selfie mit Thomas Fischer, viele haben aber auch einfach Spaß daran, einmal zu beobachten, wer so die anderen Hörer sind. Es geht bei uns quer durch die Gesellschaft; es sind mehr Frauen als Männer, die im Publikum sitzen.

Was waren für euch die härtesten Fälle, über die ihr gesprochen habt?

Fischer: Hart für wen?! Für die Opfer ist es immer hart, getötet zu werden. Für die Hörer mag es einen Unterschied machen, der sich aus den Einzelheiten eines Tatzusammenhangs ergibt. Das ist aber auch sehr individuell. Für mich persönlich stellt sich die Frage nicht. Das ist keine Abstumpfung; ein Chirurg wird auch nicht sagen können, was seine härteste OP war. Aber wenn kleine Kinder getötet werden und eine Tat mit einer besonderen Brutalität verbunden ist, macht das natürlich in der emotionalen Vorstellung etwas.

Schmidt: Es gab mal einen Fall, der für mich sehr existenzielle Fragen berührt hat: der Kannibale von Rotenburg, der einen anderen Mann getötet hat, um ihn zu verspeisen. Ich hatte für den Podcast die Jugendschutzbeauftragte des SWR dabeisitzen, damit wir nicht in die Gefahr kommen, jemanden zu erschrecken. Sie war aber völlig entspannt.

Fischer: Auch bei so einem öffentlich spektakulären Fall geht es uns darum, die Luft rauszulassen, die Schlagzeile wegzunehmen, das distanziert zu betrachten. Um uns nicht über ein Monster zu unterhalten, sondern aus welchen psychologischen Dispositionen eine Einwilligung zustande kommt. Denn das Opfer hatte dem ja zugestimmt. Warum wurde diese grausame Tat aber nicht als Tötung auf Verlangen gewertet, sondern als Mord verurteilt? Ist man als Kannibale schuldunfähig, ist das eine Geisteskrankheit? So ist nicht entschieden worden, aber es waren Fragen, die damals gestellt wurden. Es gibt also viele Aspekte, mit denen man sich neben der Absonderlichkeit eines besonderen Falls beschäftigen muss.

Zur Person

Holger Schmidt studierte Rechtswissenschaften und Medienrecht in Mainz und Potsdam und ist seit Ende der 1990er-Jahre beim SWR für Radio, Fernsehen und digitale Plattformen tätig. Thomas Fischer war schon Schreiner, Musiker, Kraftfahrer. Panzerjäger, Kriegsdienstverweigerer, Rettungssanitäter, Germanistikabbrecher und Postzusteller, bevor er Rechtswissenschaften studierte und später Vorsitzender Richter des 2. Strafsenats des Bundesgerichtshofs wurde. „Mit 28 Jahren wollte ich mal was Ordentliches machen und hatte keine Lust mehr, Pakete zu schleppen“, sagt er.

Termine

Beim SWR-Podcastfestival vom 10. bis 12. April gibt es Live-Podcasts von Literatur bis Comedy. Tickets unter www.swr.de/home/swr-podcastfestival-100.html

Freitag, 10. April, 20 Uhr: „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ mit Tim Mälzer und Jan Ullrich, Alte Feuerwache. 20 Uhr: „She’s talking“ im Forum

Samstag, 11. April, 15.30 Uhr: „Meilensteine – Alben, die Geschichte machen“, Alte Feuerwache. 15.30 Uhr: „Tigerenten Club – Die Hör-Spiel-Show“ , Alte Feuerwache. 15.30 Uhr: „Reisen Reisen“ im Forum. 20 Uhr: „Flexikon“, Alte Feuerwache. 20 Uhr: „Sprechen wir über Mord?!“ , Alte Feuerwache. 20 Uhr: „Psychologie to go!“ im Forum

Sonntag, 12. April, 15.30 Uhr: „Amerika, wir müssen reden!“, Alte Feuerwache. 15.30 Uhr: „Zwei Seiten – Der Podcast über Bücher“, Alte Feuerwache. 15.30 Uhr: „Lachlabor – Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln“, Capitol. 15.30 Uhr: „Dark Matters“, Forum. 20 Uhr: „Was bisher geschah“, Alte Feuerwache. 20 Uhr: „40+ Die Podcast Therapie“ , Forum. 20 Uhr: „ANTI ALLES“, Capitol.