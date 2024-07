Einen Liebestrank gibt es in dieser Neuproduktion von Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ nicht. Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson macht daraus ein düsteres Kaleidoskop zweier verletzter Seelen, die sich ihrer Verlorenheit in der Welt nur durch den Tod erwehren können. Düsterer war ein „Tristan“ noch selten. Doch Semyon Bychkov am Pult des Festspielorchesters macht daraus dennoch einen Abend, der einen lange nicht loslassen wird.

„Oh, dass wir unsre Ur-ur-ahnen wären./Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor.“ 1913 erschien dieses Gedicht Gottfried Benns unter dem Titel „Gesänge“.