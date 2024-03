Viele kennen seine Lieder, nicht alle seinen Namen. Nosie Katzmann hat auf dem Zenit seiner Karriere drei internationale Hits in einem Jahr. Der Text des wohl bekanntesten Songs entstand in Darmstadt.

Der Musikproduzent Nosie Katzmann wurde für seinen internationalen Eurodance-Hit «Mr. Vain» von einem Treffen mit einer Frau inspiriert. Ein Musiker habe ihm damals eine Kassette mit einer Melodie dagelassen, sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

«Und in einem Café in Darmstadt sagte eine Frau zu mir, ich sähe gar nicht aus wie ein Musiker. Ich sagte, sie soll mich mal anrufen. Sie würde sich in meine Stimme verlieben.» Der Text zu «Mr. Vain» war geboren. Das Lied der Gruppe Culture Beat handelt von einem Mann, der überzeugt ist, dass Frauen ihn weltweit attraktiv finden. «Der Beat von Steven Levis passte wie die Faust aufs Auge.»

Der in Unterfranken geborene Katzmann hatte 1993 auf dem Höhepunkt seiner Karriere drei internationale Hits in einem Jahr: «More and More» mit Captain Hollywood Project, «Right in the Night» mit Jam & Spoon und eben «Mr. Vain», der 33 Wochen in den deutschen Charts blieb - davon neun Wochen an der Spitze. Auch in Großbritannien kletterte das Lied auf Platz eins. Katzmann hat unter anderem mit Scooter, Sarah Connor und DJ BoBo gearbeitet. Auch die Schlümpfe und SpongeBob Schwammkopf stehen auf seinem Arbeitsnachweis.

«Ich bin ein Freigeist und liebe Musik in ihrer ganzen Bandbreite», sagte der in Battenberg (Pfalz) lebende Künstler. «Nur wenn du offen bist, entwickelst du dich weiter.»