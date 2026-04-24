Kann man mit Gewissheit sagen, was von einem Menschen bleibt, was ihn ausmacht? Ist Erinnerung verlässlich? Um diese Fragen dreht sich der neue Roman von Ben Lerner.

Der Roman des ehemaligen US-Meisters im Debattieren, Ben Lerner, beginnt mit dem Besuch des Ich-Erzählers bei seinem Mentor Thomas aus College-Zeiten. Ein Universalgelehrter, geboren in Deutschland noch während des Dritten Reichs. Er hat gerade seinen 90. Geburtstag gefeiert. Der Erzähler möchte mit dem berühmten Schriftsteller, Filmemacher und Intellektuellen ein langes Interview führen.

Aber angekommen in Providence, geschieht ihm ein Malheur: Im Hotel fällt dem Besucher das iPhone, mit dem er das Interview aufzeichnen will, ins Waschbecken. Er ist im Offline-Modus – in mehrfacher Hinsicht. Er kann weder Kontakt zu seiner Familie aufnehmen noch Fotos machen. Also beruhigt er sich mit dem Gedanken, am Abend bei Thomas lediglich ein Vorgespräch zu führen, das Handy am nächsten Tag reparieren zu lassen und dann bei einem zweiten Treffen die wesentlichen Fragen zu stellen.

Seltsamerweise kann er Thomas gegenüber nicht eingestehen, dass sein Aufnahmeapparat defekt ist – er tut gar so, als würde er die abendlichen Ausführungen des Gelehrten aufzeichnen. Die sind geradezu wild assoziativ, verwirrend und luzide zugleich, von einer faszinierenden Abstraktionskraft und merkwürdigen Intimität. Nicht immer ist klar, ob eine beginnende Demenz die flirrende Rede nährt oder ein nicht zu bändigender Geist.

Die Ebenen verschwimmen

Dazwischen funkt die Geschichte des Erzählers und seiner Frau, die Gedanken fliegen immer wieder hin zu seiner Tochter Eva, immer wieder vermischen sich die verschiedenen Ebenen. Die Begegnung hat etwas fast Traumhaftes. Und als dann eher beiläufig erwähnt wird, Thomas werde demnächst in die Schweiz reisen, ahnt man, dass es sich hier um ein bedeutungsvolles Abschiedsgespräch handelt, das von der „kleinen Blackbox“ auf dem Tisch nicht aufgenommen wird: „Wenn ich dorthin fliege – aber ich fliege nach Zürich, zur Dignitas –, verschwinde ich dann aus der Erinnerung?“

Der zweite Teil des Romans spielt eine Weile nach Thomas’ Freitod. Das Interview, das tatsächlich erschienen ist, gilt als Vermächtnis des verehrten Autors. Bei einer Tagung mit Weggefährten und Freunden berichtet der Erzähler ein wenig kokett von den Umständen des Interviews – das nicht aufgezeichnet, sondern aus der Erinnerung transkribiert wurde. Die Reaktionen darauf reichen von Verunsicherung bis zu Wut. Plötzlich sind da Zweifel an der Authentizität von Thomas’ letzten Worten.

Im dritten Teil trifft sich der Erzähler mit Thomas’ Sohn Max, der ein äußerst problematisches Verhältnis zum Vater hatte – und ihn so noch einmal in ein ganz anderes, schummriges Licht taucht – und von seiner magersüchtigen Tochter erzählt. Erst hier wird klar, dass Thomas im Interview mit seinem ehemaligen Studenten diesen mit seinem Sohn, die Tochter des Erzählers mit seiner Enkelin verwechselt oder überblendet hat.

Je mehr wir die Welt durchdringen, desto weniger fühlen wir sie

Geradezu erstaunlich ist es, wie Ben Lerner auf nur 160 Seiten seine Figuren in ihren komplizierten Beziehungsgeflechten zeigt und zu schimärenhaften Charakteren macht: Sie existieren ja tatsächlich nur in Relationen, durch die Art, wie sie wahrgenommen werden; manchmal entstehen Spiegelungen. Die verschiedenen Perspektiven, aus denen Thomas als Projektionszentrum betrachtet wird, lassen ihn gerade nicht konturierter erscheinen, sondern im Gegenteil immer fragwürdiger. Eigentlich weiß man am Ende wenig über ihn, außer dass er sich aus allen emotionalen Verstrickungsgefahren durch gelehrte Assoziationskunststücke zu retten wusste. Eine faszinierende Gestalt, aber durchaus asozial und kühl.

Nüchtern erscheint die Sprache Ben Lerners: Sezierend ist sie, beobachtend. Details und Interieurs werden genau beschrieben. Es ist eine Prosa, wie man sie sonst vielleicht nur aus Rachel Cusks „Outline“-Zyklus kennt. Diese Sprache zeitigt einen interessanten Effekt: Sie legt ein zeitgenössisches Unbehagen an unserer Welt offen, in der auch dank Maschinen die Wirklichkeit bis ins Kleinste durchdrungen, aber immer weniger wirklich gesehen und gefühlt wird.

Lesezeichen

Ben Lerner: „Transkription“; Roman; aus dem amerikanischen Englisch von Nikolaus Stingl; Suhrkamp, Berlin; 160 Seiten; 24 Euro.