Das Lachen bleibt einem manchmal im Hals stecken, in diesen letzten Winterwochen des Jahres 2022 sowieso. Es tröstet so gar nicht, dass es eigentlich schon immer so war – und dass es schon sehr lange Menschen gibt, die ihre beißende Zeitkritik in gezeichnete Satire verwandeln. Im Straßburger Tomi-Ungerer-Museum sind dafür gerade Beispiele aus sechs Jahrhunderten zu sehen.

Nein, es gibt kein Bild eines russischen Diktators, aber dafür einige überzeichnete Porträts eines französischen Kaisers, Lieblingszielscheibe vor allem britischer spitzer