Rom (dpa) - Tom Cruise ist in der Stadt - und halb Rom gerät in Aufregung. Der 58-jährige Hollywood-Star dreht gerade in der italienischen Hauptstadt für einen neuen «Mission: Impossible»-Actionfilm des Regisseurs Christopher McQuarrie.

Fans filmten den US-Schauspieler im Innenstadt-Viertel Monti im modischen hellgrauen Anzug mit Weste. Am Dienstag raste bei seinem Dreh eine dunkle Limousine mit quietschenden Reifen über die Kopfsteinpflaster-Gassen. Auch am Mittwoch und Donnerstag sollten Teile der Innenstadt zeitweise für sein Filmteam abgesperrt werden. Aufnahmen gab es auch in der Nähe des antiken Kolosseums.

Zwischendurch trug Cruise immer wieder eine schwarze Corona-Schutzmaske mit Luftfiltern. In Rom und der umliegenden Region Latium gilt wegen steigender Infektionszahlen schon seit Tagen eine Maskenpflicht auch im Freien.

Die Stadt pries den Dreh, der mehrere Wochen dauern soll, als «wichtiges Signal» des Neustarts nach dem Lockdown vom Frühjahr für Rom, Italien und für die heimische Kinoindustrie. Der Tourismus in der Millionenstadt, die sonst eine hohe Promi-Dichte gewohnt ist, verzeichnete wegen der Corona-Pandemie drastische Einbrüche. Die Stadtverwaltung nannte in ihrer Mitteilung vom Montag die Summe von 18 Millionen Euro, die die Filmproduktionsfirma in Rom ausgeben wolle.

Der siebte Teil der «Mission: Impossible»-Agentensaga soll im Jahr 2021 in den Kinos starten. Auch Nummer acht ist im Werden.

