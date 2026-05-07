Ein verzweifelter Ermittler und ein unerwarteter Wildtier-Experte: Wie Frank Goldammer Dresdens düstere Seite im Jahr 1883 zum Leben erweckt.

München (dpa) - In seinem neuen Roman entführt der Dresdner Autor Frank Goldammer die Leser in ein düsteres Dresden des Jahres 1883. Darin bekommt es Kriminalrat Gustav Heller sozusagen mit gleich zwei gefährlichen Raubtieren zu tun, einem Serienmörder und einem ausgebrochenen Tiger. Der Mörder bringt scheinbar wahllos Söhne und Töchter aus prominenten und großbürgerlichen Familien um.

Schnell wird ein ehemaliger Zuchthäusler verhaftet, denn man will Ergebnisse sehen, doch die Morde gehen weiter. Zudem wird Heller mit dem Ausbruch eines Tigers aus dem Dresdner Zoo konfrontiert. Seine Vorgesetzten erwarten, dass er das Tier lebend wieder einfängt, da es zu kostbar ist.

Die Zoodirektion hat derweil die Expertise eines Fachmannes angefordert. Ein gewisser Karl May, der doch als Weltreisender umfangreiche Erfahrungen mit Wildtieren aller Art gesammelt hat, so glaubt man jedenfalls...

Frank Goldammers neuer Roman «Die Bestie von Dresden» ist ein spannender und vielschichtiger historischer Thriller. Dem Autor gelingt es, starke Figuren in einer sehr dichten Atmosphäre agieren zu lassen. Das soziale und politische Umfeld wirkt durch seinen Detailreichtum sehr überzeugend. Die Geschehnisse werden durch geschickte Wendungen immer wieder in neue Richtungen geleitet, so dass das Tempo der Dramaturgie hoch bleibt.