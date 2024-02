Am Donnerstag startet die 74. Berlinale. Filmfans können seit Montagvormittag Tickets für die ersten Vorstellungen des Filmfestivals ergattern.

Berlin (dpa) - Der Kartenverkauf für die internationalen Filmfestspiele in Berlin hat begonnen. Am Montagmorgen wurden die ersten Tickets für die Berlinale freigeschaltet, die an diesem Donnerstag (15. Februar) startet. «Die Zugriffe auf unsere Programmsuche waren höher als im letzten Jahr», teilte eine Sprecherin der Berlinale der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Start des Ticketverkaufs sei demnach problemlos verlaufen.

Für reguläre Vorstellungen kosten die Karten in diesem Jahr 15 Euro. Im Berlinale Palast am Potsdamer Platz und bei Special-Gala-Premieren in der Verti Music Hall liegen sie bei 18 Euro. Für Schüler, Studierende, Bürgergeldempfänger oder auch arbeitslose Menschen gibt es Ermäßigungen. Erhältlich sind die Tickets immer drei Tage im Voraus.

Neben Cannes und Venedig zählt die Berlinale zu den großen Filmfestivals der Welt. Am Donnerstag wird das Filmfestival mit der Weltpremiere des irisch-belgischen Dramas «Small Things Like These» eröffnet.