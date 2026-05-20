Mit Hits wie „Ich find’ dich scheiße“ und „Verpiss dich“ haben Tic Tac Toe die deutsche Popmusik aufgemischt. Und mit einer Pressekonferenz Fernsehgeschichte geschrieben.

Die vielgeschmähte Deutsche Bahn trug diesmal nicht alleine die Schuld. Auch ein Flugzeug war mit Verspätung gelandet. Und die Straßen waren verstopft. Weil Ricky, Jazzy und Lee aus verschiedenen Richtungen und mit allesamt unzuverlässigen Verkehrsmitteln angereist waren, mussten sie direkt auf die Bühne, um eine Pressekonferenz zu geben. Eigentlich, so war der Plan, hatten sie sich vorher noch zu einer internen Aussprache treffen sollen – bei der sie sich bestenfalls nicht nur angeschrien, sondern auch besprochen hätten, was sie den Journalisten überhaupt sagen würden auf dem Podium des Münchner Lustspielhauses.

„Wenn wir Freunde wären“

Mit dieser Stau- und Verspätungsgeschichte beantwortet Thomas Stein, der ehemalige Chef der Plattenfirma BMG und spätere Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ im jüngst veröffentlichten ARD-Podcast „Reclaim: Tic Tac Toe“ die Frage, wer verantwortlich dafür war, dass die Pressekonferenz am 21. November 1997 so dermaßen aus dem Ruder laufen konnte, dass sie den allermeisten Menschen als erstes einfallen dürfte, wenn sie den Namen der Band hören. Mit dem unter Tränen in Rickys Richtung gebrüllten Satz „Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so ’nen Scheiß überhaupt nicht machen!“ besiegelte Lee das Fiasko und das vorläufige Ende ihrer Band. Und schuf ein geflügeltes Wort.

Begonnen hatte das alles erst zwei Jahre zuvor. 1995 hatten die Musikerin und Musikmanagerin Claudia Wohlfromm und ihr damaliger Ehemann, der Produzent Thorsten Börger, die Idee, eine deutsche Girlgroup zu gründen. Auch wenn Tic Tac Toe heute gerne als „die deutsche Antwort auf die Spice Girls“ gesehen werden: Die waren noch nicht gegründet. In den USA gab es TLC und Salt ’n’ Pepa, die aber eher R&B machten. Wohlfromm und Börger wollten die Band mit drei sehr unterschiedlichen Frauen besetzen und fanden sie im Ruhrgebiet: Liane Wiegelmann (Lee), 1974 in Iserlohn geboren, Marlene Tackenberg (Jazzy), 1975 in Gelsenkirchen geboren, und Ricarda Wältken (Ricky), 1978 in Dortmund geboren.

Support für Michael Jackson

Tic Tac Toe. Der Name der Band sollte suggerieren: Drei gewinnt. Wenn alle drei Kreuzchen richtig gesetzt sind wie beim gleichnamigen Spiel, ist alles gut. „Tic Tac Toe“ hieß auch das am 15. April 1996 veröffentlichte Debütalbum, das ein sensationeller Erfolg wurde – vor allem dank des Musikfernsehens. Nicht alle Radio- und Fernsehsender trauten sich, einen Song mit dem, ja, wirklich, sehr provokanten Titel „Ich find’ dich scheiße“ zu spielen; Viva, der eine ganze Jugendgeneration prägende Fernsehsender, nahm ihn in die Heavy Rotation und zeigte den ganzen Tag lang den Clip, in dem drei junge Frauen in Blaumännern darüber rappen, was und wen sie alles scheiße finden: vor allem oberflächliche, arrogante Menschen. Es gibt schwierigere Botschaften, die Popstars Jugendlichen vermitteln – man denke nur mal an den auf Tic Tac Toe folgenden Berliner Straßenrap der frühen Nullerjahre. Tic Tac Toe positionierten sich pro Safer Sex („Leck mich am A, B, Zeh“), kontra Drogenkonsum („Warum?“) und sensibilisierten für sexuelle Gewalt an Kindern („Bitte küss mich nicht“). Der Erfolg währte im Grunde nur zwei Jahre – spätere Comeback-Versuche in der Originalbesetzung scheiterten, kurzzeitig existierte Ende der Neunziger noch eine Formation ohne Wiegelmann. Aber von 1995 bis 1997 war der Hype um Tic Tac Toe gigantisch, er gipfelte in drei Stadionkonzerten im Vorprogramm für Michael Jackson.

Für die Presse waren die großen Erfolge, die millionenfach verkauften Schallplatten und die zahlreichen Auszeichnungen aber weniger interessant als die Skandale im Privatleben vor allem von Frontfrau Wiegelmann. Der Suizid ihres Ehemanns, ihre nichtprivilegierte Herkunft, ein kurzzeitiger Job im Bordell – all das wurde von den Medien intensiv, nun ja, begleitet. Sie hat sich heute aus der Öffentlichkeit komplett zurückgezogen, das letzte Lebenszeichen von ihr ist ein Auftritt in der Talkshow „Lanz“ von 2013. Tackenberg, einst Teilnehmerin bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und beim „Großen Sat.1 Promiboxen“, lebt in Frankreich, und auch von Wältken hat man lange nichts gehört. Von ihrer heute nur noch Unbehagen auslösenden Parodie in der „Wochenshow“, die Ricky als hohle Nuss darstellte, hat Anke Engelke sich selbst distanziert.

Und 30 Jahre später?

Zurück in der Anonymität zu sein – das ist ein cleverer Move der drei Frauen, die heute alle um die 50 sind und die, hört man sich die alten Interviews mal an, auch schon damals ziemlich schlaue Sachen gesagt haben. Die Anonymität bedeutet aber auch, die Deutungshoheit über das eigene Werk anderen Leuten zu überlassen. So kann man Tic Tac Toe als bunte Girlies sehen, als einen Haufen peinlicher Skandalnudeln – oder als eine der wichtigsten Bands der 1990er-Jahre. Dass wir heute offen(er) über Sexismus, Rassismus und psychische Gesundheit sprechen (und dass man im Fernsehen auch mal laut „Scheiße“ sagen kann): Daran haben Tic Tac Toe sicher einen Anteil. Und er dürfte so klein nicht sein.