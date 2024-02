Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Roger Daltrey von The Who gehört zu den einflussreichsten Sängern der Rockgeschichte. Am 1. März feiert der Londoner seinen 80. Geburtstag – und beschenkt sich selbst mit drei exklusiven The-Who-Konzerten inklusive Stargästen.

„The Who live zu erleben ist ein gewaltiger Eindruck. In ihren besten Momenten sind die ehemaligen Mod-Jünglinge wie ein Orkan, der Dich physisch voll in Anspruch nimmt!“ Grenzenlose