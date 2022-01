Von wegen bieder: Der Gesangswettbewerb „D’Stìmme“ sucht zum fünften Mal nach Talenten, die auf Elsässisch singen. Die elsässische Version der Castingshow „The Voice“ ist vielfältiger als manche vielleicht denken – und sie erweitert das Repertoire für einen Radiosender.

„The Voice“ hat sich in mehr als einem Jahrzehnt als globales Format etabliert: eine Castingshow, die mittlerweile international kopiert wird. Auch das elsässische Sprachamt und das Straßburger Mundart-Radio France Bleu Elsass haben einen Wettbewerb initiiert, der nach unbekannten Talenten sucht. Mit einem zentralen Unterschied: „D’Stìmme“ verlangt den Bewerberinnen und Bewerbern nicht einfach Cover-Songs ab, sondern sucht nach Liedern, die auf Elsässisch neu getextet und vorgetragen werden.

Die Idee zu „D’Stìmme“ hatte vor einigen Jahren Félicien Muffler, Moderator beim Regionalradio in Straßburg und verantwortlich für dessen Dialektsparte France Bleu Elsass. Er stellte damals fest: „Wir senden mehr als zehn Stunden Musik pro Tag, davon ein Drittel in elsässischer Sprache.“ In den vergangenen Jahren sei es zunehmend schwieriger geworden, das Repertoire zu erneuern. Und damit auch Sängerinnen und Sänger ausfindig zu machen, die das Publikum noch nicht kennt.

Noch besteht Hoffnung auf ein „normales“ Finale

Warum also nicht, fragte er sich, eine elsässische Version von „The Voice“ starten? Zumal in den Jahren zuvor viele junge Talente aus dem Elsass, durchaus erfolgreich, beim Original im französischen Fernsehen mitgemacht hätten. Das musikalische Potenzial sei also vorhanden gewesen.

Für die diesjährige, die fünfte Ausgabe von „D’Stìmme“ endet in diesen Tagen die Bewerbungsfrist. Und Muffler hofft auf ein möglichst normales Finale mit Publikum. Im vergangenen Jahr verfolgte das Publikum im Mai die drei Finalistinnen pandemiebedingt bei einer digitalen Show – die schlechtere Alternative für alle, aber auch, weil das Publikum mit abstimmen soll.

Neben dem Wunsch, das Komponieren neuer Chansons mit Dialekt-Texten anzuregen, wollten die Initiatoren auch eine jüngere Zielgruppe erreichen – bei den Interpreten wie beim Publikum. Ob sich das Publikum verjüngt hat, sei schwer einzuschätzen. Wenn er sich das Spektrum der Sängerinnen und Sänger betrachtet, findet Félicien Muffler allerdings, dass „D’Stìmme“ diese Erwartungen durchaus eingelöst hat.

Überraschende Erkenntnis beim Piaf-Klassiker

In jedem Jahr hätten sich etwa 30 Sängerinnen und Sänger beworben, der bislang jüngste acht, der älteste, der im vergangenen Jahr sogar in die Runde der letzten fünf gekommen war, Mitte 80. Bei einem der ersten Jahrgänge habe ein Jugendlicher aus dem Straßburger Viertel Neuhof, Enkel einer elsässischen und einer marokkanischen Großmutter, am Ende Platz zwei erreicht.

Die musikalische Bandbreite reicht von Poprock über Soul – wie bei der Siegerin 2019, Charlotte Vix mit Gänsehautstimme, – bis zur Chanson-Adaption von Cynthia Colombo, die 2021 das Rennen gemacht hat.

Colombo ist zwar beruflich als Sängerin und Gesangscoach unterwegs, also Profi, war bis zu ihrer Teilnahme an „D’Stìmme“ einem größeren Publikum jedoch unbekannt. Auf ihrem Youtube-Kanal kann man sich etliche Coverversionen bekannter französischer und englischer Rock- und Pop-Titel anhören. Zu ihrer ersten Teilnahme 2018, bei der sie nicht über die Zwischenrunde hinauskam, hatte die 40-Jährige aus Cleebourg im Nordelsass allerdings von ihrem Schwager gedrängt werden müssen.

Zum Nachhören und auf Erfolgskurs: Léopoldine HH

Mit der für sie selbst überraschenden Erkenntnis im Gepäck, dass sie beim Texten auf Elsässisch leichter Zugang zu ihren Gefühlen findet als im Französischen, ging sie beim zweiten Anlauf die Songauswahl anders an. „Ich suchte nach einem Lied mit einer gewissen Universalität“, sagt Colombo. Sie entschied sich für Edith Piafs Klassiker „La vie en rose“. Bei Live-Auftritten, erzählt sie, sorge sie damit verlässlich für Begeisterung beim Publikum. Zusammen mit ihrer einnehmenden, swingenden Stimme überzeugte ihr „Mei Lawe in Rosarot“ als elegante, ungewöhnliche Neuauflage der Piaf. Colombo ist etwas gelungen, das auch andere aus dem Mitbewerber- und Bewerberinnenfeld von vier Versionen „D’Stìmme“ auszeichnet.

Man höre sich da auch noch das Duo von Matskat und Léopoldine HH aus dem Wettbewerb von 2017, der ersten Ausgabe, an, wobei beide Profis und nicht erst durch „D’Stimme“ bekannt geworden sind. Texte und Lieder klingen, als müsse es genauso sein; sie gewinnen den Klangfarben des Dialekts eine eigene Qualität ab. Gänzlich gegen das Klischee, gar nicht bieder, das Ohr zum Zuhören zwingend.

Die große Belohnung ist bislang noch ausgeblieben

Auch deshalb findet Félicien Muffler manche Kritik an dem Format mit in der Mehrzahl Cover-Versionen abwegig. Zumal die beiden ersten Gewinner ja durchaus nicht nur mit eigenen neuen Texte, sondern auch mit Eigenkompositionen angetreten waren.

Grundsätzlich habe man die Hürden nicht zu hoch legen wollen, sagt er. Und nichtsdestotrotz stelle sich, wer eine Adaption auf Elsässisch schreibe, einer echten Herausforderung. Wie bei jeder Übersetzung, die ihrem Original auf Augenhöhe begegnen will, muss sie den Klang des Originals mit der nötigen Freiheit in einer anderen Sprache entfalten.

Manche mögen der florierenden elsässischen Liedermacherszene seit den 1970ern nachtrauern. Aber wer sagt, dass Neues, das Eigenständiges nicht auch mit „D’Stìmme“ auf den Weg gebracht werden kann? Für das neue Format spricht die stilistische Vielfalt der Titel, die France Bleu Elsass damit für sein Repertoire gewonnen hat. Darunter Delphine Untereiner aus dem Finale 2020, die auch mit ihrer Version der „Habanera“ aus Bizets „Carmen“ überzeugte. Das legt nahe, nicht nur in die Siegertitel der zurückliegenden Wettbewerbe hineinzuhören.

Wie viel Ruhm auf die Sieger oder zumindest die Finalisten abfärbt? Cynthia Colombo hat sich über den Erfolg und die Anerkennung gefreut. Dem Festkomitee ihres Wohnortes dürfte vor ihrem ersten Platz bekannt gewesen sein, dass sie dort lebt. „Aber erst der Wettbewerb hat sie anscheinend dazu bewogen, mich einzuladen.“ Eine Studioproduktion einzelner Titel oder eines Albums – die Belohnung für den Sieger oder die Siegerin, lässt auch beim fünften Mal noch auf sich warten. Bis es so weit ist, produziert und veröffentlicht Cynthia Colombo eben weiter ihre eigenen Videos für ihre Seite.