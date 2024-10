Das Evangelische Gesangbuch feiert in diesem Jahr in ganz Deutschland seinen 500. Geburtstag. Auch in der Pfalz , wo die Landesbibliothek und das Zentralarchiv der Landeskirche in Speyer einige kostbare Exemplare aufbewahren. Normalerweise schlummern sie in Depotregalen. Jetzt dürfen ausgewählte Kleinodien für einige Zeit ans Licht und begegnen ihren modernen Nachfolgern.

Im Grunde gilt es nicht nur, das eine Gesangbuch zu feiern, sondern derer gleich drei, alle erschienen im Jahr 1524: Das sogenannte „Achtliederbuch“