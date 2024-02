Für seine zweite Regiearbeit „Testo“ versammelt Kida Khodr Ramadan, der wegen Fahrens ohne Führerschein eine Haftstrafe antreten muss, ein Starensemble. Nach einem missglückten Bankraub mit Geiselnahme stehen sich darin Kriminelle und Polizei stundenlang gegenüber.

Zum Inhalt: Keko (gespielt von Kida Khodr Ramadan selbst) kann es nicht lassen. Noch hat er seine Strafe in einer Berliner Haftanstalt nicht abgesessen, als er mit Freunden aus Kindertagen eine Bank ausrauben will. Ein todsicheres Ding, schnell rein, schnell raus, verspricht er seinen vier Kumpeln. Doch der Testosteron gesteuerte, leicht aufbrausende Barro (Veysel Celin) verliert die Nerven. Ein Schuss fällt, dann liegt ein Angestellter in seinem eigenen Blut. Der leichte Bruch wird zu einer Geiselnahme. Die Streitereien unter den Gangstern eskalieren, und die Polizei steht mit einem Großaufgebot vor der Tür.

Für seine zweite Regiearbeit nach „Asbest“ versammelte der „4 Blocks“-Star Kida Khodr Ramadan die üblichen Gesichter um sich, die stets im deutschen Film und Fernsehen als nicht gerade helle Ganoven besetzt werden. Pepsi (Stipe Erceg) gehört als besonnener Spezialist für das Öffnen der Bankschließfächer zum Quintett, ebenso Frederick Lau als Ganove mit weichem Herz und Mortel Jovete als Kongo. Ursprünglich wollte der nur im Auto warten, lässt sich dann aber doch überreden, in die Bank zu kommen. Ihnen stehen Nicolette Krebitz als ehrgeizige Polizistin gegenüber, die erstmal einen solchen Einsatz leitet, und Ronald Zehrfeld als erfahrener Verhandler, der nach etlichen krummen Geschäften vom Dienst suspendiert war und zurückkehren darf.

Träume, die auf der Strecke bleiben

Die Geschichte aus der Feder von Kida Khodr Ramadan, Jonas Hartmann, Christoph Gampf und Olivia Retzer ist nicht besonders originell. Die Handlung ist arg vorhersehbar, und bedient etliche Klischees. Einschließlich der unterprivilegierten Kids mit großen Träumen, die irgendwann auf der Strecke blieben.

Der Fernsehzuschauer mag sich auch fragen, warum die rund 100 Minuten in sieben Teile zerschnitten wurden. Für die Mediathek mag dies von Vorteil sein, in der linearen Ausstrahlung nerven die ständigen Unterbrechungen durch Vor- und Abspann. Der Siebenteiler läuft bei der ARD.