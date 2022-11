1967: „Swinging London“. Wer erinnert sich noch daran? Während in der Bundesrepublik Studenten die Revolution verkündeten und zur Bekämpfung des Klassenfeindes aufriefen, schien es in der britischen Hauptstadt friedlicher, humorvoller, leichtfertiger zugegangen zu sein.

In Tessa Halleys Roman „Freie Liebe“ kommt es einem jedenfalls so vor. Da verlässt die 40-jährige Phyllis Fischer ihren vorstädtischen Ehefrieden, sprich, ihren Mann Roger, ihre zwei halbwüchsigen Kinder und schließt sich einem jungen Mann namens Nick an, der Gott einen guten Mann sein lässt und später Journalist werden will.

Ist sie glücklich?

Nicht, dass Phyllis zuvor unglücklich gewesen wäre, überhaupt nicht. Gut, ihr Sohn Hugh ist ein bisschen wunderlich und ihre Tochter Colette viel zu intellektuell und ehrgeizig für ihr Alter. Aber mit Roger, einem leitenden Angestelltem im Außenministerium und seines Zeichens „mit allen Wassern gewaschenen“ Arabisten, kann sie gute Gespräche führen. So etwas wie männliche Herablassung hat Phyllis bei ihm nie gespürt. Sie liebt es zu kochen. Sie hat ihre wöchentlichen Termine. So lange sie ihre Familie glücklich machen kann, sagt sich Mrs Fischer, kann sie auch selbst nicht unglücklich sein.

Bei Nick und seinen Freunden, mit denen sie künftig die Nächte durchmacht, um morgens bis in die Puppen zu schlafen, stellt sie allerdings fest, dass diese Selbsteinschätzung wohl nicht ganz gestimmt hat. Ihr Leben bestand aus nichts anderem als einschläfernden Ritualen, Neues geschah nicht. So fiel es ihr nicht schwer, auf die Behaglichkeit ihres Einfamilienhauses zu verzichten und in eine Studentenbude zu ziehen. Was nicht heißt, dass sie dort nicht auch für Wäsche und Sauberkeit verantwortlich ist. Höchstens der lapidare Zettel auf dem Sideboard im Flur, dass sie ginge ohne Wiederkehr, war vielleicht ein bisschen zu brutal.

Genau beobachtete Sprache

Es ist erstaunlich, wie souverän und unterhaltsam Tessa Hadley – 1955 geboren, Vorbilder Jane Austen und Jean Rhys – mit den beiden so grundverschiedenen Milieus umgeht, die sie beschreibt, wie geschickt und inhaltsreich sie ihre Dialoge strickt, Phyllis’ Sprache beobachtet, die plötzliche ganze Nachmittage mit einer Migrantin verbringt und über Politik reden muss, was sie noch nie in ihrem Leben getan hat.

Viel bemerkenswerter allerdings ist, dass die Autorin ihre Ausreißerin nicht in den Ehehafen zurückschickt, zu Roger, ihrem zweifellos sympathischeren Ehemann, der – wie die Kinder – seinerseits eine Wandlung durchmacht und nebenbei den Haushalt schmeißt. Das Leben hat sich verändert in den 1970ern, nichts lässt sich mehr zurückdrehen, von den Rückschlägen, den sogenannten „Backlashs“, erzählt Hadley nichts. Es ist so wie heutzutage, unserer neuen Zeitenwende, die wohl herausfordernder verlaufen wird.

Tessa Hadley: „Freie Liebe“; Roman; aus dem Englischen von Christa Schuenke; Kampa Verlag, 378 Seiten; 22 Euro.