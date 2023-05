Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag erlebte das zum 1250. Geburtstag der Gemeinde Herxheim in Auftrag gegebene Werk für Soli, Chöre und Orchester in Kirche St. Maria Himmelfahrt seine bejubelte Uraufführung.

Es passiert in heutiger Zeit gewiss nicht mehr oft, dass eine politische Gemeinde mit einem Kirchenkonzert in den Jubelmodus startet. Das katholisch geprägte Herxheim, dessen Geschichte in diesem