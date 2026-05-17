Das Ballett „Romeo und Julia“ mit der Musik von Sergej Prokofjew begeisterte in der Choreographie von Alba Castillo am Pfalztheater in Kaiserslautern.

Das Ballett „Romeo und Julia“ mit der Musik von Sergej Prokofjew in der Choreographie von Alba Castillo ist zutiefst berührendes Tanztheater der Superlative. Das Publikum im Pfalztheater Kaiserslautern feierte die Premiere am Samstag mit minutenlangen Ovationen im Stehen. Sowohl die Tanzkompanie als auch die Pfalzphilharmonie unter Massimiliano Iezzi fesselten durch ihre mitreißende Interpretation.Es ist die erste Choreographie eines abendfüllenden Handlungsballetts, die die junge spanische Choreographin Alba Castillo realisiert hat, die in der Schweiz lebt. Seit ihrem Debüt mit „The Red Thread“ 2022 gastiert sie jetzt zum dritten Mal am Pfalztheater. Sie siedelt die weltbekannte Story nach William Shakespeares Drama in ihrer spanischen Heimat an, in Valencia im Jahr 1940, kurz nach dem spanischen Bürgerkrieg und dem Sieg des faschistischen Generals Franco.

Freiheit gibt es in dieser Welt um die beschauliche Bar der Capulets mit ihrem auf den ersten Blick so beschaulichen mediterranen Flair, dessen Lokalkolorit durch ein großes Stierkampfplakat unterstrichen wird, kaum. Sie ist nach Patraix, einem Stadtviertel von Valencia benannt, das durch eine dorfähnliche Struktur mit starker sozialer Bindung, aber auch Kontrolle geprägt ist.

Maayan Goren (Julia) und Elias Aaron Jonathan Habegger (Romeo) im Tanzabend von Alba Castillo am Pfalztheater. Foto: De-Da Productions

Hier lebt Julia (Maayan Goren) mit ihrer vermutlich verwitweten, ganz in Schwarz gekleideten Mutter (Camilla Marcati), ihrer besten Freundin (Shelley Stolpner) und ihrer militanten Cousine Tybalt (Rune Leysen) in einer streng konservativen Welt. Hier trifft sie auf den ganz unkonventionellen Romeo (Elias Aaron Jonathan Habegger), einen freiheitsliebenden Republikaner, der mit seinen Freunden Mercutio (Teade Abma) und Benvolio (Win McCain) das Viertel gelegentlich schon mal „aufmischt“. Die Kostüme von Carlijn Petermeijer verdeutlichen diesen Gegensatz signifikant: Gegen die weit schwingenden Röcke und properen Kragen der Frauen in Julias Welt setzt sie die lockere Street Wear von Romeo und seinen Freunden, die der Geschichte einen Touch von „West Side Story“ verleihen. Neu eingeführt hat Alba Castillo die Rolle eines Polizisten (Liel Harris Dixon), der immer wieder in Patraix patrouilliert und für Ordnung sorgt. Außerdem gibt es einen Priester (Evan Macrae Williams), der mit seiner Präsenz bei jedem seiner Auftritte spontan die Bühne beherrscht und mit seinen oft schlangengleichen Bewegungen unwillkürlich an das Bibelzitat „Seid klug wie die Schlangen“ denken lässt. Väter sind bei Alba Castillo nicht mehr präsent, es dominieren die Frauen. Erzählt wird die Geschichte auch aus Julias Perspektive.

Immer im Dialog mit der Musik

Dabei gelingt Alba Castillo eine Körpersprache, die immer im Dialog mit der Musik steht. Raum greifende, große Bewegungen finden hier ebenso statt wie kleine, zutiefst subtile Gesten. So werden nicht nur Aktionen geschildert, sondern jede Seelenregung ohne Worte in einer universellen Sprache reflektiert. Doch die Choreographin lässt auch Raum für die Fantasie: Alles, was nötig ist, wird erzählt in Bildern, die zutiefst berühren und emotional unter die Haut gehen – und jeder Zuschauer kann die Geschichte für sich zu Ende erzählen.

Unwillkürlich tritt unter dem differenzierten Dirigat von Massimiliano Iezzi auch immer wieder die Modernität und Aktualität der Tonsprache von Sergej Prokofjew hervor, die diese Geschichte trägt und von der Pfalzphilharmonie mit unüberhörbarer Spielfreude ausgelotet wird. Passagen mit kraftvoll-perkussiver Rhythmik treten ebenso hervor wie lyrische Momente, mal voller Gefühlsüberschwang, mal voll zartester Poesie.

Ein bis in kleinste Details stimmiges Ganzes

Ein Versuch, die Glanzlichter dieses Abends zu nennen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, denn die Tanzkompanie des Pfalztheaters bietet in jedem Augenblick durchweg höchstes Niveau, der ganze Abend ist ein bis in kleinste Details stimmiges Ganzes. Jeder der Tänzer findet für seinen Charakter eine eigene Körpersprache, allen voran Romeo, Julia, Tybalt und der Priester.

Die Augenblicke, in denen sich Romeo und Julia ihrer Gefühle bewusst werden, hebt Alba Castillo aus Raum und Zeit heraus. Die Aktionen aller anderen stehen still, Videoprojektionen von Nils Klaus zeichnen dazu Seelenlandschaften, die Maayan Goren und Elias Aaron Jonathan Habegger mit einer ungemein nuancenreichen Körpersprache in einem nie abreißenden Dialog miteinander füllen.

Und der Epilog, in dem sich Romeo und Julia zu einer Apotheose jenseits von Raum und Zeit finden, macht in seiner zauberhaften, traumverlorenen Schwerelosigkeit Hoffnung darauf, dass Liebe alles überwinden kann, selbst den Tod.