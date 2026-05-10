Proteste, Streiks, geschlossene Pavillons, die Großschau ist in Aufruhr. Kunst gibt es auch zu sehen. Das Publikum steht Stunden, um Österreichs Klärwerk zu sehen.

Leider ein prägendes Bild der Biennale: Polizisten mit Schutzschilden und in Kampfmontur. Die Tonspur eines stetig über dem Gelände kreisenden Hubschraubers. Tack-Tack-Tack statt Moll, wie das von der vor einem Jahr mit 57 Jahren jäh verstorbenen Kuratorin der Hauptausstellung, Koyo Kouoh, erdachte Motto „In Minor Keys“ auf Deutsch heißt. Zur Ruhe kommt die Weltschau der Kunst gerade nie.

Wodka statt Harmonien

Die Musik klinge weiter, schreibt die in Kamerun geborene, in der Schweiz aufgewachsene Kouoh, die erste Afrikanerin in diesem Amt, im Katalog – trotz Chaos; die Lieder derer, „die Schönheit schaffen, die Harmonien derer, die Wunden und Worte heilen“. Stattdessen gab’s vorab Streit um die Teilnahme Russlands und den grellpinken Pussy-Riot-Protest am allerersten Tag der Vorbesichtigung.

48 Stunden lediglich blieb der russische Pavillon anschließend offen. Eine zynische Präsentation mit unmoralischen Angeboten, Techno-Beats, Folklorekitsch und Wodka. Jetzt übertragen zwei schwer bewachte Bildschirme die Performances, die währenddessen entstanden sind.

Der Origami-Hirsch am Kran

Fernsehteams versuchen etwas verzweifelt, unter den Passanten jemanden zu finden, der das kommentiert. Unweit, am Haupteingang der Giardini, hängt derweil der von Zhanna Kadyrova aus dem ukrainischen Pokrowsk vor den Russen gerettete „Origami-Hirsch“ am Kran eines Lkw. Ende einer 6000 Kilometer langen Reise durch Europa. Die Jury kann keinen Goldenen Löwen mehr an Kadyrova vergeben, weil sie zurückgetreten ist. Und von wegen Harmonie. Am Samstag hat die Biennale ohne Eröffnung geöffnet. Abgesagt, weil zahlreiche Regierungsvertreter sie und den in Ungnade gefallenen Biennale-Präsidenten Pietrangelo Buttafuocco sowieso boykottieren wollten. Am Freitagabend wogten dafür propalästinensische Demonstranten durch die Via Garibaldi.

Die so schon von Menschenmassen erfüllte Straße liegt unweit der Ausstellungsmeile zwischen Arsenale und Giardini, den beiden Hauptorten der Schau, die eigentlich zeigen will, dass es außer Politik noch etwas Besseres gibt. Jetzt muss sie sich selbst beweisen. Es kam zu Ausschreitungen und heftigen Szenen.

Unselige Kunstallianz

Aufgerufen hatte dazu die Initiative „Art Not Genocide Alliance“ (ANGA), übersetzt also keine Genozid-, sondern eine Kunstallianz. Sie war auch schon vor zwei Jahren protestierend aktiv. Im Herbst vergangenen Jahres forderte die ANGA dann in einem Brief, Israel wegen Gaza von der Biennale auszuschließen. Am Freitag führte ein von ihr organisierter Streik von Mitarbeitern dazu, dass einige Pavillons geschlossen blieben, darunter die von Belgien, Ägypten, den Niederlanden und Südkorea. Zu war auch der österreichische Pavillon, den Florentina Holzinger sarkastisch und – wie üblich – schmerzbefreit bespielt und bespielen lässt (wir berichteten). Kein Glockengeläut von einem nackten, weiblichen Klöppel. Ihr Schauspiel wird vom ersten Tag an überrannt. Stundenlang steht auch am Samstag das Publikum an.

Überall im Arsenale, der Ex-Schiffswerft, die seit langen Biennale-Ausstellungsfläche ist, sind Plakate mit Parolen wie „Palästina ist die Zukunft der Welt“ an die Wand und auf den Boden gepinnt. Während am Samstag zwei einsame junge Frauen ihre „Gegen-Russland“-T-Shirts durch die Gegend trugen. Der feste Israel-Pavillon in den Giardini steht – angeblich wegen Umbauarbeiten – leer. Stattdessen zeigt der rumänisch-israelische Künstler Belu-Simion Fainaru im Arsenale – gegenüber von Saudi-Arabien – eine im Eissarg gefrorene schwarze Rose und erzeugt in einem schwarzen See mit Wassersprinklern Kreise.

Fainaru ist ein Opfer des politischen Protests. Er sagt, er werde massiv geschnitten. Derweil zeigten ANGA-Sympathisanten und -Briefunterzeichner ihre Werke unbehelligt.

Schrei in der Festung

So wie die Vertreter der Nationenpavillons von Irland, Chile - oder Polen, wo das Miteinander von Hörenden und Nichthörenden als Aquafitnessübung inszeniert ist. Oder wie Dries Verhoeven, ein Theatermacher, der den niederländischen Pavillon in eine Festung verwandelt hat – mit einem Rolltor als Eingang. Im Innern, dessen Zugang streng reglementiert ist, schreit horrorhaft eine Frau während sie sich entkleidet. Verhoeven wurde bei der Eröffnung seines Pavillons von der Anti-Israel-Kunst-Front gefeiert.

Wenngleich viel stiller, zählt auch Ambient-Musik-Guru Brian Eno zu denen, die sich ihr angeschlossen haben. Gleichzeitig hat er mit anderen den Beitrag des Vatikans in einem Karmeliterklostergarten in einer Seitenstraße nahe dem Bahnhof klangskulptural aufgeladen. Es muss phänomenal sein, das Areal zu beschreiten. Ganz im Moll-Sinn von Koyo Kouoh auf Empfang eingestellt.

Mit Puppen gegen die sinkende Geburtenrate: Japanischer Pavillon. Foto: Markus Clauer

Leider waren alle Einladungen und möglichen „Time Slots“ für einen Besuch in den ersten Tagen vorab vergeben. Keine Chance, das „Fachpublikum“ wird immer mehr. Und so musste man sich damit begnügen, vom Traumschloss aus Spitze im indischen Pavillon zu schwärmen. Oder im japanischen Pavillon Babypuppen mit sich herumzutragen, die Zettel mit QR-Codes ausscheiden. Wer sie scannt, wird zu tiefschürfenden Gedichten geführt.

Ei Arakawa-Nash, ein queerer japanischer Künstler, der in den USA mit seinem Partner Zwillinge großzieht, sorgt sich um die weltweit sinkenden Geburtenraten. Die Dänen widmen sich demselben Thema mit einer immersiven, „wissensbasierten“ Porno-Persiflage. Denn angeblich animiert das Filmgenre Männer dazu, erheblich mehr Sperma zu produzieren.

Tiergestalten: ein großes Thema der Hauptausstellung. Foto: mac

Man sieht also sehr großbusige Frauen mit kleinen Jazzbärtchen und verwegen unbekleidet im Labor mit Spritzen hantieren, orale Dinge mit Gemüse tun und nackt durch den Wald rennen. Wenn’s hilft. Vielleicht würden wir herzergriffen weinen, wie das drollige fellige Wesen, das im isländischen Pavillon Sonne, Mond, Sterne und Felsen bestaunt – die ganze Welt: die kosmischen Dinge, die auch in Koyo Kouohs überschießender Hauptausstellung interagieren. Das heißt: der Schau, die ihr Team als ihr Vermächtnis ausstellt.

Sticken gegen den Klimawandel: Wertk von Annalee Davis, Foto: mac

Viele Themen, üppiger Federschmuck und Tiergestalten, Götter, bestickte Decken von Annalee Davis aus Barbados, die als Klimaprotest gelesen werden wollen. Rose Salane hat Fingerringe aus dem Fundbüro der New Yorker Verkehrsbetriebe von einem Juwelier, einem Pfandhausmitarbeiter, einer Wahrsagerin und einem Labor bewerten lassen und daraus eine Stadttopografie erstellt. Und schon am Hauptpavillon in den Giardini lässt die nigerianische Künstlerin Otobong Nkanga Grünzeug an den mit Ziegeln verkleideten weißen Säulen sprießend schießen.

Indien, ein Traumspiel: Nationaler Pavillon im Arsenale. Foto: mac

Gezeigt werden fast ausschließlich afrikanische und schwarze amerikanische Künstlerinnen und Künstler. Eine Ausnahme ist der Deutsche Carsten Höller, der im Arsenale die Ausstellungswände aus Pappe gestaltet und einen Riesenpilz in den Garten gepflanzt hat. Ein erklärtes Ziel von Kouoh war, mit Kunst einen Gang runterzuschalten. Das gelingt sehr gut in der Monumental-Videoinstallation der US-Künstlerin Cauleen Smith im Arsenale. Vier Riesenbildschirme, auf denen Lowrider-Autos cruisen, die Sonne untergeht, Skateboardfahrer vorbeiziehen, Güterzüge vorbeirattern, Blumenwiesen aufscheinen, man auf Sofas sitzt und dem Leben in L.A. zusieht und den Kompositionen zu Gedichten der Poetin Wanda Coleman lauscht. Ein anderes Mal, bei einem Werk von Yo-E Ryou, sieht und hört man Haenyeo beim Schlafen zu, traditionellen Freitaucherinnen von der südkoreanischen Insel Jeju, meist älteren Frauen, die ohne Atemgeräte bis zu 20 Meter tief nach Meeresfrüchten tauchen. Politik dagegen ist eine beiläufige Erscheinung.

Ein Infografikgemälde von Sawangwongse Yawnghwe über die Herrschaftsverhältnisse in Myanmar. Florence Lazars dokumentarische Aufnahmen einer Frau, die beim Staudenstechen in Martinique vom stillen Kampf ihres Farmkollektivs gegen „Multis“ erzählt. Oder Eric Baudelaires die Romantik ernüchternder Film über die Lieferkette der holländischen Blumenindustrie. Besonders rührend dagegen versteckt die in Berlin lebende Amerikanerin Nina Katchadourian ihre Zeichen – in ihrer mit Playmobilfiguren aufgebauten Welt. Wer will kann auch ein Palästinensertuch entdecken, das über einer Stuhllehne hängt.

Die Ausstellung

Biennale Venedig, bis 22. November. Info: labiennale.org