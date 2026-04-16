Das Saarland wird, wenn alles gut läuft, Schauplatz einer neuen Krimi-Reihe. Und der Teutoburger Wald ebenso.

Das Saarland ist mit Fernsehkrimis gar nicht einmal so schlecht versorgt. In die Landeshauptstadt, mit Kommissar Schäfermann, der von Ludwigshafen dorthin versetzt wurde, führte bereits 1970 der zweite „Tatort“ überhaupt: „ Saarbrücken, an einem Montag ...“ Heute ermitteln Hölzer und Schürk und zunehmend deren Kolleginnen Baumann und Heinrich an seiner Stelle. 2017 startete dazu die ZDF/Arte-Reihe „In Wahrheit“, in der das Saarlouiser Duo Mohn und Breyer Verbrechen aufklärt. Heute, am 17. April, läuft die elfte Folge „Verschwiegen“ ( 20.15 Uhr, Arte ). „In Wahrheit: Die Liebe und der Tod“ hieß die zehnte am vergangenen Freitag, und so ganz unverwechselbar ist „Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod“ ( 30. April, 20.15 Uhr, Das Erste ) damit schon vom Titel her nicht.

Der Saarbrücker Mathias Schnelting (Buch) und Janis Rebecca Rattenni (Regie) versuchen, ihr Publikum zunächst mit Action zu ködern. „Alarm für Cobra 11“ lässt grüßen – denn es gibt eine Explosion in Zeitlupe. Erst mit einigem Anlauf wird dann allmählich deutlich, wer die Hauptfiguren sind und worum es hier geht. Von Anfang an rückt Tayfun Can (Aram Arami, „Die Drei von der Müllabfuhr“) in den Blick, ein Ex-Polizist und Bewährungshelfer, der in einem schick ausgebauten Eisenbahnwaggon vor einem exklusiven Restaurant lebt. Später führen die Ermittlungen noch auf ein pittoreskes Hausboot.

Überhaupt präsentiert der Mafia-Krimi ausgesuchte Drehorte, die man nicht nur im Saarland, sondern auch in Lothringen fand.

Ein Mord ruft neben Tayfun, dem Bruder des Hauptverdächtigen, die Kommissare Hanno Berger (Stefan Gorski) und vor allem Elisa Santori (Olga von Luckwald) auf den Plan, die, wie kurze Flashbacks beständig vor Augen halten, eine berufliche Vergangenheit mit Tayfun teilt. So ist die weitere Entwicklung schon einmal angelegt, wenn der neue Donnerstagskrimi, vorläufig noch ein Einzelstück, bei guter Quote in Serie gehen kann. Dabei erscheint die Produktion des Saarländischen Rundfunks und der ARD-Degeto zu glatt, um realistisch zu wirken, und zu vorhersehbar, um wenigstens einmal überraschen zu können. Aber immerhin bietet sie, besonders in der letzten halben Stunde, ein paar Spannungsmomente, die zuvor geschickt angelegt wurden.

Bereits an diesem Montag beginnt mit der Folge „Im Grunde Mord: Blutsbande“ ( 20. April, 20.15 Uhr, ZDF ) eine neue Krimi-Reihe im Teutoburger Wald und dem Lipperland rund um Detmold. Die erste von zunächst drei geplanten Folgen von Stefan Rogall (Buch) und Bruno Grass (Regie) führt sogleich an die Externsteine, eine der attraktivsten Sehenswürdigkeiten der Region, und macht damit Vieles richtig. Die neuen Montagskrimis sollen weniger Mafiamorde oder spektakuläre Serienverbrechen als vielmehr zwischenmenschliche und familiäre Konflikte mit tödlichem Ausgang verhandeln.

Der Titel „Blutsbande“ verweist dabei auch auf die familiären Verbindungen der Ermittler: die Geschwister und Kommissare Paula (Hanna Plaß) und Leon Schäfer (Jakob Benkhofer) sowie ihre Ziehmutter, Staatsanwältin Britta Everslage (Ann-Kathrin Kramer).