Die Glasbläserhalle in Meisenthal bietet neuerdings ein Spielcasino und einen Andenkenladen mit christlichem Krimskrams. Beides jedoch ist nicht Teil der Neukonzeption der „Site Verrier“, sondern vom belgischen Künstler Guillaume Bijl dort installiert: als ironisch-humorvoller Kommentar zur Konsumwelt.

Der 74-jährige Künstler ist bekannt für seine Installationen, die auf den ersten Blick ein ganz reales Szenario zeigen, das seine surrealen Züge erst offenbart, wenn der Betrachter Details findet, die so nicht stimmen können. Die kunterbunte und schreiende Warenwelt unserer Konsumgesellschaft bietet Bijl eine unendliche Inspirationsquelle mit all ihren Absurditäten.

Seine Installationen simulieren den trivialen Alltag. So auch in der Meisenthaler Glasbläserhalle, wo der Besucher zunächst in ein künstliches Spielcasino geführt wird, das täuschend echt aussieht, mit dem flauschigen Teppich und Roulettetisch. Auffällig sind gleich die Kinderstühle am Roulettetisch und die Bilder alter flämischer Maler an den Wänden. Es ist auch kein Personal zu sehen. Viele französische Gemeinden, die nach Einnahmequellen suchen, haben Lizenzen für Casinos vergeben, die dann am Ende der Welt an einem Strand oder mitten im Wald auftauchen, wie die Illusion von mondänem Leben, während drinnen nur Einheimische ihre wenigen Euros verspielen.

Zocken und Pilgern

Genau so ein Minicasino hat Bijl in Meisenthal installiert, wo die Gemeinde sicher vor Jahrzehnten auch mal überlegt haben mag, ein echtes Casino zuzulassen.

Der belgische Künstler Guillaume Bijl hat in die Glasbläserhalle ein Spielcasino installieren lassen. Allein für diese Installation waren drei Wochen Arbeit nötig. Foto: Klaus Kadel-Magin

In der Halle findet sich in einer Senke kurz vor dem Ausgang ein typisch flämischer Devotionalenhandel mit Kruzifuxen, Madonnenstatuen, Bibeln und frommer Literatur sowie Rosenkränzen und was sonst der gläubige Mensch für die Ausübung seines christlichen Glaubens zu brauchen vermeint. Die Wände, Möbel und Waren strahlen die ganze Surrealität eines solchen Geschäfts aus, das allerdings noch harmlos wirkt im Vergleich zu richtig schlimmen Devotionalensupermärkten, wie sie beispielsweise in Pilgerorten wie Lourdes zu sehen sind.

Es ist ein stiller Laden mit sicherlich sehr stillem und zurückhaltend wirkendem Verkäufer, wenn es denn einen gäbe. Ein Stilleben moderner Art als Installation. Solche Läden liebt der Belgier, der andernorts auch gerne mal ein Bettenfachgeschäft in eine Galerie verpflanzt. „Composition Trouvée“ nennt Bijl diese Installationen aus Fundstücken, wobei er nicht einzelne Teile aus dem Gesamtzusammenhang reißt, sondern das Ganze gleich komplett mitnimmt und nur Einzelteile herausstechen lässt, die nicht so ganz hineinpassen.

Geschmacksfragen im Garten

Wie in der Installation mit Gartendekorationsskulpturen, die allerorten Menschen mit vermeintlich viel Geld und sicher wenig Geschmack ins Grün rund ums Haus stellen. Dutzende dieser weißen, marmorsimulierenden Objekte stehen in einer abgetrennten Halle. Hunde und hier bevorzugt Möpse, treffen auf Rotkäppchen, Gänse, Atlas und venezianische Löwen. Auffällig sind sechs Gärtner, die das ganze beobachten, auch ist alles perfekt beleuchtet mit Atlas als Lichtgestalt in der Mitte. „Sorry“ nennt Bijl diese Art von Installationen. Wahrscheinlich bittet er das Publikum um Entschuldigung. Es hatte aber sein müssen.

Die Absurdität und Theatralik im Alltag vieler Menschen zeigt eine weitere Installation in einer zweiten Halle mit lebensgroßen Puppen, die als Läufer, Radler oder Tennisspieler über einen sehr künstlichen Kunstrasen laufen. Perfekt wie aus dem Katalog in Funktionskleidung mit neuen Geräten ohne einen Kratzer. Bijl war wohl im Pfälzerwald spazieren, wo reihenweise Wanderer zu sehen sind, die mit makellosen und sichtbar nagelneuen Outdoorartikeln ein Schaulaufen der besonderen Art veranstalten. Dazu braucht es die Installation des Belgiers nicht mehr. Die Realität ist schon absurd genug. Der Künstler setzt aber noch eins drauf und hat am Rand einen Soldaten postiert, der wohl nach Terroristen Ausschau hält. Eine Szenerie, die Besucher französischer Großstädte seit Jahren schon kennen.

Radler statt altmeisterliche Bauern

Das Beste der Ausstellung ist aber die Videoinstallation „Adrian Brouwer anno 2018“. Bijl hat Szenen von Gemälden des Flamen Brouwer aus dem 17. Jahrhundert nachgestellt. Statt Bauern präsentiert er eine Gruppe Radsportler, die nach einer Tour einkehren und in der Kneipe dem Alkohol und Essen überreichlich zusprechen, mit entsprechenden Ausfällen wie von Brouwer 400 Jahre davor schon gemalt, aber eben im Dress der Neuzeit, natürlich Funktionskleidung.

Besucher der Schau können übrigens nicht sofort zur Glasbläserhalle gehen, sondern werden vom Personal durch das Glasmuseum und die Glasbläserei mit Verkaufsboutique geschleust. Das ist nicht Teil der Ausstellung, sondern gehört zum neuen Marketing der Site Verrier. Die Idee hätte aber auch von Bijl stammen können.

Die Ausstellung

„Guillaume Bijl“ bis 4. September täglich außer montags von 13.30 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 9 Euro. Am 4. September endet die Ausstellung in Anwesenheit des Künstlers mit einem „Tableau Vivant“, einem lebenden Bild, bei dem die Besucher im fiktiven Casino mitzocken dürfen, jedoch ohne echtes Geld.