Früher hatte die Bankangestellte Angst, wenn ein Mann mit Maske reinkam. Heute ist Alarm, wenn er keine trägt. Zugegeben: So ein richtiger Kracher ist dieser Witz nicht. Aber gibt es ihn überhaupt? Den Pandemiehumor? Zu drögen Deutschen, die Klopapier hamstern, und aufgeregten Franzosen, die sich angeblich mit Rotwein und Kondomen eindecken, um den Lockdown zu überstehen, ist vermutlich auch schon alles gesagt. Oder nicht?

Es wird interessant sein, was Komiker aus und mit dem Thema Corona machen, wenn am Samstag und am Sonntag nach über zwei Jahren wieder das SWR3-Comedy-Festival in Bad Dürkheim stattfinden