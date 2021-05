Es war das vorerst letzte Konzert des SWR Symphonieorchesters vor Publikum und es endete in respektvoll-tiefem Schweigen: Am Vorabend des Lockdowns gastierten die Stuttgarter unter Leitung von Manfred Honeck im Mannheimer Rosengarten. Jan Lisiecki spielte den Solopart in Mozarts spätem Klavierkonzert Es-Dur, die Orchesterkür galt den „Metamorphosen“ von Richard Strauss.

Zunächst also: Mozarts spätes Es-Dur-Konzert KV 482 – ein mit Pauken und Trompeten opulent ausstaffiertes Prachtstück des Repertoires. Der erst 25-jährige Kanadier Jan Lisiecki taucht es in ein schattenloses helles Licht . Sein Klavierton ist einer der schönsten und delikatesten auf der Szene, die Technik glasklar. Dazu passt die selbstbewusste Eigenwilligkeit des Interpreten, der sich (bis in die Chopin-Zugabe hinein) um historisch „informierte“ Bedenklichkeiten keinen Deut schert: Bravo!

Die oft zugunsten der Oberstimme vernachlässigten Bässe werden deutlich nach vorne geholt, wenn es angezeigt ist. Fast knorrige Verzierungen und ins sanft Verlöschende mündende Inseln pianistischen Wohlbehagens lassen aufhorchen. Ja, er ist ein Klangzauberer und Ästhet, dabei nicht ohne Temperament. Frisch und ungewohnt direkt klingt Lisiekis Mozart, was man von Honecks zuzeiten spannungsarmer Orchesterbegleitung nicht sagen konnte. Immerhin lieferten Flöte und Fagott im Andante kleine solistische Kabinettstückchen ab.

Raffinierte „Metamorphosen“

Fast zu viel Optimismus? Der zweite Konzertteil mit den „Metamorphosen“ musste unter den widrigen Umständen coronabedingter Einschränkungen wirken wie ein resignierter Abgesang, was diese in schlimmer Zeit (1945) komponierte Klage über den Zusammenbruch der Strauss'chen Welt ja auch ist. Manfred Honeck war gebeten worden, den Umbau des Podiums mit einer kleinen Ansprache zu überbrücken. Er tat dies mit einer lockeren Werkeinführung und nicht ohne den Hinweis, dass hier eigentlich die „Alpensinfonie“ vorgesehen war, also eine Besetzung von 120 Musikern statt der 23 Solostreicher der „Metamorphosen“.

Ein „Verlust“ in welcher Richtung auch immer, ist freilich nicht anzuzeigen. Die Streicher des SWR-Orchesters – die Geigen und Bratschen spielten stehend – waren fabelhaft. Als hätten sie nie etwas anderes gespielt als diese komplizierte Partitur, in der das Plenum selten zusammen aktiv ist, dann aber im mächtig aufrauschenden Strauss-Ton. Wie da einzelne Streicher, die ganzen oder Teile der Fünfergruppen in den unterschiedlichsten „Koppelungen“ (Honeck) zusammen spielen, zeigt die auch im Alter nie nachlassende Raffinesse des betagten Komponisten.

Auch Honeck dirigiert die von Strauss als „Studie“ bezeichneten „Metamorphosen“ so, als täte er das alle Tage: die Details fest im Blick, mustergültig in Fluss gehalten das auf die dunklen Register getunte Ganze, in dem die dramatischen Höhepunkte sich fast von selbst ergeben. Das ist ein einziges Strömen, Singen und Fließen, in dem das berühmte Beethoven-Zitat in Kontrabass am Ende (Thema aus dem Trauermarsch der „Eroica“ ) nur noch als flüchtiger Schatten auftaucht.

Dem folgte kollektives Schweigen in Orchester und Publikum. Man ließ sich Zeit mit dem Applaudieren, das dann aber zur fälligen Huldigung anschwoll.