Aus den ursprünglich für diesen Sommer geplanten Konzerten der singer-Songwriterin wird nichts, wie ihr Veranstalter mitteilte. Die Auftritte wurden in den Februar 2022 verschoben.

Berlin (dpa) - Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Suzanne Vega verschiebt ihre für den Sommer geplante Deutschlandtour wegen der Corona-Pandemie auf Februar 2022. Dies teilte die DEAG Deutsche Entertainment AG in Berlin am Freitag mit.

Es bestehe weiterhin Planungsunsicherheit, ab wann Konzerte wieder veranstaltet werden können, hieß es zur Begründung.

Die Tour werde zwischen dem 20. und 23. Februar 2022 die Städte Köln, Berlin und Hamburg umfassen. Begleitet wird Suzanne Vega von ihrem langjährigen Gitarristen Gerry Leonhard.

Im vergangenen September hatte die 61-jährige Musikerin ihr Live-Album „An Evening Of New York Songs And Stories“ herausgebracht.

© dpa-infocom, dpa:210108-99-944254/3