Der Produzent Karl Spiehs, der im Alter von 90 Jahren gestorben ist, hinterlässt ein Gesamtwerk von über 400 Kino- und Fernsehfilmen. Sein Œuvre − oder besser gesagt: Ausstoß − schließt sämtliche Gattungen und Moden des deutschsprachigen Kommerzkinos ein.

Der Gastwirtssohn aus Niederösterreich, der als Aufnahmeleiter begann, warf publikumswirksame Massenunterhaltung vom Fließband auf den Markt. Mit sicherem Gespür für kommerziellen Erfolg brachte er routinierte Regisseure mit den populärsten und zugkräftigsten Stars der jeweiligen Zeit zusammen.

Indem er beliebte Komiker und Schlagersänger verpflichtete, machte er den Wörthersee zum Dauerschauplatz von flott heruntergekurbelten Lustspielen und Verwechslungspossen, Heimatfilmen und schlüpfrigen Streifen. Seine Münchner Produktionsfirma Lisa-Film wurde zum Synonym für Trallala-Unterhaltung. An literarische Vorlagen wie Schnitzlers „Reigen“ (1973) oder „Jeder stirbt für sich allein“ (1976) nach Fallada wagte er sich selten. Das „seriöse“ Feuilleton brachte für ihn nur Missachtung oder Häme auf.

Denn Spiehs knüpfte noch mit dem Zyklus um „Die Supernasen“ (ab 1983) und der 1990 gestarteten Fernsehserie „Ein Schloss am Wörthersee“, für die er diverse Hollywood-Größen rekrutierte, nahtlos an „Papas Kino“ an. Der durch ihn zu Leinwandruhm gelangte Thomas Gottschalk prägte das Bonmot, Spiehs habe „das Publikum zum Lachen und die Kritiker zum Weinen gebracht“.