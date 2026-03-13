Komplizierter Album-Titel («Kiss All The Time. Disco, Occasionally.»), aber leichtes Spiel auf dem deutschen Musikmarkt: Der britische Popstar Harry Styles dominiert diese Woche die deutschen Charts.

Baden-Baden (dpa) - Harry Styles hat mit seinem neuen Album den ersten Platz der deutschen Charts erobert. «Auf den Nummer-eins-Hit "As It Was" und das Nummer-eins-Album "Harry's House" (beide 2022) folgt nun die dritte Spitzenplatzierung, und zwar mit der neuen Platte "Kiss All The Time. Disco, Occasionally."», teilen die Chartsermittler von GfK Entertainment in Baden-Baden mit. Zusammengerechnet komme Harry Styles bereits auf mehr als 500 Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Das Album erziele hierzulande «die stärkste Startwoche seit fünf Monaten und ist außerdem das meistgestreamte Album am Starttag seit vergangenem Oktober». «Kiss All The Time. Disco, Occasionally.» erschien Freitag vergangener Woche (6.3.).

Sarah Connor und Roland Kaiser zurück in Top Five

Mit erweiterten Editionen ihrer aktuellen Scheiben kehren Sarah Connor («Freigeistin», Platz zwei) und Roland Kaiser («Marathon», fünf) in die Top Five der Alben zurück.

Platz drei belegt die Crossover-Band H-Blockx mit ihrem ersten Studioalbum seit 14 Jahren («Fillin_The_Blank»). Rang vier geht an Sänger Kayef («Lieder für dich»).

Die Single-Charts mischt Harry Styles mit insgesamt acht Songs auf, darunter «American Girls» (neu auf Platz sechs) und «Aperture» (von Platz 46 auf 20).

Platz eins in den Single-Charts geht an die beiden Rapper Lacazette und Jazeek («CDY»). Die Vorwochen-Eins Zara Larsson («Lush Life») ist diesmal auf dem zweiten Platz zu finden, Taylor Swift («The Fate Of Ophelia») auf der Drei.