Gangsta-Rap fördert einer Studie zufolge antisemitische und frauenfeindliche Einstellungen bei jugendlichen Hörern. Auch werde Gangsta-Rap nicht überdurchschnittlich häufig von Jugendlichen aus sozial benachteiligten Schichten konsumiert. Das geht aus einer Studie der Universität Bielefeld hervor, die die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, jetzt vorstellte.

„Die Studie belegt erstmalig empirisch, dass Gangsta-Rap den Nährboden für spätere verfestigte antisemitische Einstellungen bereitet“, erklärte Leutheusser-Schnarrenberger. Die Wissenschaftler befragten 500 Personen zwischen zwölf und 24 Jahren und führten zusätzlich Einzelinterviews sowie Gruppengespräche. 26,5 Prozent der Befragten zeigten demnach eine sehr stark judenfeindliche Haltung. Von ihnen hörten 81,4 Prozent gerne oder sehr gerne Gangsta-Rap. Von den nicht-antisemitisch eingestellten Jugendlichen – 36,5 Prozent der Befragten – hörten 48,9 Prozent gerne oder sehr gerne Gangsta-Rap.

Andeutungen oft nicht erkannt

Antisemitische Symbole oder Andeutungen in den Texten und Musikvideos würden nicht als solche erkennt, so die Forscher. Als Beispiel nannten sie das Schlagwort „Rothschild-Verschwörung“ . Auch zu frauenfeindlichen sowie chauvinistischen Einstellungen zeigten sich Zusammenhänge, hieß es. Vermehrt rassistische Haltungen zeichneten sich jedoch nicht ab. „Damit liegen erstmals in einer Jugendbefragung Hinweise darauf vor, dass antisemitische Einstellungen unabhängig von rassistischen Einstellungen existieren“, stellten die Forscher fest.

Die Forschenden stellten fest, dass entgegen gängiger Vorurteile viele Gangsta-Rap-Hörer nicht aus prekären Verhältnissen kommen. Rund 80 Prozent stammen demnach aus Familien mit mittlerem oder hohem Wohlstand. Antisemitische und frauenfeindliche Einstellungen zeigten sich auch bei Jugendlichen mit höherer Bildung. „Bei Befragten mit gymnasialem Bildungsweg und bei weiblichen Konsumentinnen sind die Effekte allerdings etwas geringer“, erklärte der Erziehungswissenschaftler Marc Grimm.

Auslöser: der „Echo“ für Farid Bang und Kollegah

Die Studienautoren legten Handlungsempfehlungen vor, die laut Leutheusser-Schnarrenberger in den kommenden Wochen mit Experten diskutiert werden. Geplant ist eine Online-Fachtagung am 10. Juni. Die Untersuchung führte das Zentrum für Prävention und Intervention im Kindes- und Jugendalter der Universität Bielefeld in Zusammenarbeit mit dem IPSOS-Meinungsforschungsinstitut zwischen 2019 und 2021 durch.

Die Debatte um Antisemitismus im Gangsta-Rap führte 2018 zur Abschaffung des „Echo“-Musikpreises. Damals sollten die Rapper Farid Bang und Kollegah eine Auszeichnung erhalten. In ihrem Lied „0815“ texten sie: „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“. Kritiker sehen darin einen unzulässigen Vergleich zwischen einem trainierten Körper und ausgehungerten Holocaust-Opfern.