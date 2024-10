Es müssen nicht immer Michael Myers, Jason Vorhees oder Freddy Krueger sein: Das sollte nicht verpassen, wer sich zu Halloween Grusel ins Wohnzimmer holen will.

Monsters ( Netflix)

Vor zwei Jahren landeten Ryan Murphy und Ian Brennan mit „Dahmer - Monster: Die Geschichte des Jeffrey Dahmer“ einen großen Erfolg. In zehn Folgen wurde die Geschichte des berüchtigten US-Serienkillers erzählt, Evan Peters glänzte in der Hauptrolle. Und weil das Ganze so erfolgreich war, legen Brennan und Murphy nun nach. In der neuen Miniserie „Monsters“ widmen sie sich den Brüdern Lyle und Erik Menendez, die 1989 ihre Eltern umbrachten. Seit September ist diese Staffel auf Netflix zu sehen. Und eine dritte ist schon in Arbeit: Darin soll es um den Serienmörder Ed Gein gehen.

Mr Crocket (Disney+)

Irgendwo im Spannungsfeld zwischen der beliebten US-amerikanischen Vorschulfernsehserie „Mister Rodger’s Neighbourhood“ und „Nightmare on Elm Street“ ist „Mr Crocket“ angesiedelt. Hier versucht eine alleinerziehende Mutter, ihre Kinder mit der Videokassette einer seltsamen Kindersendung namens „Mr Crocket’s World“ zu beruhigen. Was sie nicht ahnt: Der dämonische Gastgeber der Sendung ist in der Lage, Kinder durch den Bildschirm zu entführen und ihre Eltern zu ermorden. Der Film von Brandon Espy hatte kein großes Budget, überzeugt aber durch seine 90er-Jahre-Atmosphäre.

Hold Your Breath (Disney+)

Isolation, Husten, Atemschutz: Viele der Zutaten, die in „Hold Your Breath“ zusammengerührt werden, erinnern an die Pandemie. Angesiedelt ist der Film, das Regiedebüt von Karrie Crouse und Will Joines, aber im Oklahoma der 1930er-Jahre. Damals fegten gewaltige Staubstürme über die USA. Darauf aufbauend entwickeln Crouse und Joines ihren Horrorstoff um die Legende eines grauen Mannes, der die Häuser der Menschen heimsucht. Mit Emmy- und Tony-Award-Gewinnerin Sarah Paulson stark besetzt.

Night of the Hunted (Amazon Prime)

Kammerspiel des Schreckens: Mitten in der Nacht geht Alice und ihrem Arbeitskollegen John auf einem Highway im Nirgendwo das Benzin aus. Eine einsame Tankstelle verspricht Rettung. Dort geraten Alice und John ins Fadenkreuz eines Scharfschützen. Der hat sich die beiden nicht zufällig ausgesucht. Klaustrophobischer Sniper-Horror, der ein bisschen an „Nicht auflegen“ erinnert.

Outside (Netflix)

Im Gegensatz zu Vampiren oder Werwölfen hat der Zombie seit den Filmen von George A. Romero in jedem Jahrzehnt Konjunktur. Auf den Philippinen hat man in diesem Jahr erstmals die Toten zum Leben erweckt. In „Outside“ flieht Francis mit seiner Familie vor den Zombies aus der Stadt, um sich auf der Zuckerrohr-Farm seiner Eltern in Sicherheit zu bringen. Ein gelungener Beitrag zum Zombie-Genre, den man aber bislang nur mit deutschen Untertiteln sehen kann. Dafür aber mit englischer Tonspur.

Where’s Wanda? (Apple TV)

Kurz vor Halloween hat Apple seine erste deutschsprachige Serie veröffentlicht. In der düsteren Komödie „Where’s Wanda?“ suchen Dedo und Carlotta Klatt (Axel Stein und Heike Makatsch) nach ihrer vermissten 17-jährigen Tochter und finden dabei heraus, dass ihre Nachbarn allesamt dunkle Geheimnisse haben.

Der Schacht 2 (Netflix)

2020 landete Netflix mit dem spanischen Sci-Fi-Horrorfilm „Der Schacht“ einen Hit. Der Streifen spielte in einem Gefängnis der Zukunft, in der die Gefangenen über eine Essensplattform versorgt werden, die vertikal durch die Stockwerke fährt. Mit der Folge, dass die Gefangenen in den unteren Stockwerken nichts abbekommen - und sich radikalisieren. Eine düstere Kapitalismus-Allegorie, die mit „Der Schacht 2“ nun eine Vorgeschichte bekommen hat.

House of Spoils (Amazon Prime)

Mit „The Bear“ spielt eine der erfolgreichsten Serien zur Zeit in einer Restaurantküche. Es war also nur eine Frage der Zeit, ehe dieses Setting auch für einen Horrorfilm adaptiert wird. In „House of Spoils“ eröffnet eine aufstrebende Köchin ihr erstes eigenes Restaurant - in einem abgelegenen Anwesen auf dem Land. Dabei hat sie die Rechnung ohne den (verblichenen) früheren Wirt gemacht. Der spukt noch in dem Haus herum.

Zeig mir, wer du bist (Netflix)

Bodyswitch-Horror, der sich nicht an den üblichen Genre-Klischees abarbeitet, sondern mit einem frischen Konzept daherkommt: Acht Freunde, die sich noch aus College-Zeiten kennen, treffen sich im Vorfeld einer Hochzeit in Reubens Familienanwesen. Forbes bringt zu dem Treffen eine mysteriöse Maschine mit, mit der man den Geist einer Person in den Körper einer anderen übertragen kann. Die Gruppe lässt sich dummerweise auf das Experiment ein.

The Boogeyman (Disney+)

Auch Stephen King darf in dieser Aufzählung nicht fehlen. „The Boogeyman“ basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte des Horror-Altmeisters aus dem Band „Nachtschicht“ (1978 erschienen). In dieser sucht das berüchtigte Schattenwesen eine Familie heim. Der Film ist zwar nicht so subtil wie die literarische Vorlage, gehört aber dennoch zu den besseren King-Verfilmungen, die zuletzt ja wieder Konjunktur haben.