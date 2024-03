Intrigen, Liebe und Aufstände: In der Sky-Serie „The Regime“ muss die mächtige und von einem Trauma geplagte Alleinherrscherin Elena Vernham nicht nur mit internen Gegnern fertigwerden. Allmählich erhebt sich das gebeutelte Volk gegen sie.

Ein Zufall spült Herbert Zuback (Matthias Schoenaerts) ins Zentrum der Macht: Der einfache Soldat rettet Kanzlerin Elena Vernham (Kate Winslet) das Leben. Die Alleinherrscherin regiert das Land nach eigenem Gutdünken und fühlt sich einzig dem Erbe ihres Vaters verpflichtet, zu dessen offenem Sarg sie regelmäßig pilgert. Ohne es sich eingestehen zu wollen, leidet die Machtpolitikerin daran, dass er ihr zu seinen Lebzeiten wenig zutraute.

Innerhalb weniger Wochen wird Zuback zum Einflüsterer an ihrer Seite, und sie sie ist ihm auch sexuell hörig. Zugleich ist die in seiner Blase lebende Diktatorin blind für die Stimmung der Menschen im Reich. Und während die Elite feiert und sich abschottet, ist das Volk auf den Straßen. Aber können die rebellierenden Menschen Kanzlerin Elena und ihre Clique hinwegfegen? Oder wird die Revolution von der alten Herrscherelite gekapert? Die Serie gibt darauf eine sehr überraschende, politisch aktuelle und provokante Antwort.

Anspielungen und Zitate

Die obsessive Liebesgeschichte zwischen der Kanzlerin und dem Soldaten steht im Zentrum dieser Serie über einen autoritären Machtbetrieb, in Szene gesetzt von Regisseur Stephen Frears (The Queen), seiner Kollegin Jessica Hobbs und Autor Will Tracy (The Menu, Succession). Inspiriert habe ihn „The Emperor“, ein Buch über den äthiopischen Kaiser Haile Selassie, verrät der Autor bei einer Pressekonferenz in New York. Ihm schwebte sofort vor, die Geschichte in ein fiktives osteuropäisches Land zu verlegen, das geopolitisch zwischen West und Ost schwankt.

Die rabenschwarze, teils groteske Satire spießt genüsslich die zentralen Charakteristika autokratischer Herrschaftssysteme auf. In der Handlung wurden unzählige Anspielungen auf historische Persönlichkeiten sowie Zitate aus der Kulturgeschichte versteckt. So interpretiert Kanzlerin Elena bei einem Gala-Event den Kultsong „Santa Baby“. Die Szene sei von einem bizarren Auftritt Putins bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung inspiriert, verrät Frears. Dieser sang vor elf Jahren „Blueberry Hill“, den Klassiker von US-Sänger Fats Dominos, und erntete den Beifall von Künstlern wie Gérard Depardieu, Kurt Russell und Sharon Stone.

Prunkvolle Drehohrte

Ihre Gesangseinlage habe sie so lange geübt, dass ihre Kinder genervt gewesen seien, erzählt Schauspielerin Kate Winslet, die sich auch als Produzentin für die Serie engagierte. Sie lobt das brillante Drehbuch, bei dem jeder Ton gestimmt habe. Sie habe sofort gewusst, welch komplexe Persönlichkeit sie zu spielen habe. Das habe ihr die Freiheit gegeben, das Paranoide in Elenas Charakter und ihre Kindheitstraumata herauszuarbeiten.

Die Auswahl der Drehorte trägt ebenso dazu bei, der Handlung einen zeitlosen Charakter zu geben. Gedreht wurde in alten Herrschaftssitzen in Großbritannien sowie in den Schlössern von Wien. Die prunkvolle Kulisse von Schönbrunn ähnelt den königlichen Palästen von London bis Moskau. Er hätte Versailles bevorzugt, verrät Regisseur Frears, aber die Österreicher seien ungeheuer zuvorkommend gewesen. „The Palace“, so der Arbeitstitel der Serie war das erste internationale Projekt, das vom neuen österreichischen Anreizsystem zur Förderung von Medienproduktionen profitierte.

„The Regime“: ab 4. März jede Woche eine Folge auf Sky und WOW