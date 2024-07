In Straßburg hat die Umwandlung historischer Gebäude in Restaurants gerade Konjunktur. Französische Gastronomie hält Einzug in geschichtsträchtiges Ambiente, ob es sich nun um ehemalige Postgebäude oder ein verlassenes Gestüt handelt.

Wie mit geschichtsträchtigen Gebäuden umgehen, die ihre ursprüngliche Funktion längst verloren haben? In der EU-Kapitale Straßburg geht man einen naheliegenden