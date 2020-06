Straßburgs Museen öffnen wieder: Seit dem 14. März waren die Ausstellungssäle leer. Ab heute öffnen mit wenigen Ausnahmen auch die Museen der Stadt wieder ihre Pforten für Besucher. Bereits laufende Ausstellungen sind verlängert worden, wie „Tomi Ungerer Inside Out“, eine Hommage aller Museen an den großen Elsässer Künstler, die bis 2. August läuft.

Das nach ihm benannte Haus, das sich auch als Zentrum für Zeichen- und Illustrationskunst versteht, bleibt allerdings wegen Renovierungsarbeiten noch einige Wochen geschlossen. Ab 3. Juli wird dort eine Ausstellung gezeigt, die den Schweizer Autor und Dramatiker Friedrich Dürrenmatt als satirischen Zeichner präsentiert. Ebenfalls geschlossen bleibt das Zoologische Museum, in dem gerade grundlegende Renovierungsarbeiten begonnen haben.

Das Museum für moderne und Zeitgenössische Kunst, MAMCS, zeigt bis 13. September „Delhi motion“, Einblicke in die zeitgenössische Kunst des indischen Subkontinents. Das Musée des Beaux Arts