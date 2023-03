Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In seiner mit dem Titel „industrielles Kulturerbe“ ausgezeichneten Werkstatt restauriert Isaak Rensing mit seinem Team in Straßburg historische Automobile . Oldtimer-Liebhaber aus aller Welt vertrauen ihm ihre historischen Modelle an. Von Bugatti bis Delahaye stammen sie aus einer Zeit, in der die Karosserie ein Kunstwerk und Komfort zweitrangig war.

Im Elsass hat das automobile Erbe eine lange Tradition. Man denke nur an die legendären Limousinen und Rennsportwagen von Automobil-Pionier Ettore Bugatti, die von 1909 bis 1963 in Molsheim südwestlich