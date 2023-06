Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Glücklich, wer sein Konzert mit lauter Megahits wie „Englishman in New York“ eröffnen kann. Und es ging ja noch gute 100 Minuten so weiter bei Stings ausverkauftem Open-Air-Konzert am Dienstag im Schlosspark von Bruchsal.

„Message in a Bottle“, „Englishman in New York“, „Every Little Thing She Does Is Magic“, „If You Love Somebody Set Them Free“: Wer heute um die 60 ist,