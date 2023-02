Mit seiner lauten Lebensfreude und warmen Stimme war er der Muntermacher der Nation: Tony Marshall, dessen Wurzeln in der Südpfalz liegen. Den Durchbruch brachte ihm „Schöne Maid“.

Seinen 85. Geburtstag feierte Tony Marshall Anfang Februar in aller Stille, ohne Rummel, ohne viel Tamtam, aber glücklich, als Sänger so erfolgreich gewesen zu sein. „Die ganze Familie ist um mich herum, von meiner Frau bis zu meinen Urenkeln“, sagte er zum Geburtstag. Er war seit Jahrzehnten mit seiner Jugendliebe Gaby verheiratet. Im Kreis seiner Familie ist er am Donnerstagabend auch gestorben, wie eine Sprecherin mitteilte.

Gesundheitlich hatte es das Schicksal zuletzt allerdings nicht mehr so gut mit ihm gemeint. Lange schon hatte er einen Herzschrittmacher und litt an der Nervenkrankheit Polyneuropathie. Die schränkte zuweilen seinen Bewegungsdrang ein und zwang ihn auch, Auftritte abzusagen. Anfang 2019 dann lag er wegen eines Schlaganfalls tagelang im Koma, seine Nieren versagten, und dann erkrankte er auch noch an Corona mit schwersten Begleiterscheinungen.

Er liebte die Fans und tingelte auch durch Vereinsheime

Sein Schlagerimage machte Tony Marshall zu Beginn seiner Karriere zu schaffen. Doch er liebte seine Fans und machte sich später sogar ausdrücklich für das Schlagergenre stark. Bis ins hohe Alter zog er mit Gassenhauern wie „Heute hau’n wir auf die Pauke“ als Stimmungskanone durch die Stadthallen. Dass er im Laufe von sechs Jahrzehnten und weit über 10.000 Auftritten nicht nur in glanzvollen Sälen sang, sondern durchaus auch durch Vereinsheime von Schützen, Kaninchen- oder Taubenzüchtern tingelte, störte ihn nach eigenem Bekunden nicht. Hauptsache er hatte Kontakt zum Publikum. Marshall wollte immer „Einer wie Du“ sein. So hieß auch eine vor Jahren erschienene gleichnamige Biografie.

Geboren wurde er als Herbert Anton Bloeth und änderte später den Familiennamen in Hilger, den Geburtsnamen seiner Mutter. Sein Großvater lebte im südpfälzischen Godramstein, wo auch Marshall einen Teil seines Lebens verbrachte. Er selbst wurde in Baden-Baden geboren, wo er bis zum Schluss lebte.

Kneipe statt Opernkarriere

Schon als Baby soll er so laut geschrien haben, dass seine Karriere als Sänger quasi vorbestimmt war, erzählte er der RHEINPFALZ vor zwei Jahren lachend. Er studierte Operngesang an den Musikhochschulen Karlsruhe und Freiburg. Als nach dem Examen nichts aus der erhofften Opernkarriere wurde, eröffnete er eine Kneipe.

1971 ließ er sich vom Erfolgsproduzenten Jack White überreden, ein Volkslied der Maori mit dem Titel „Nau haka taranga“, neu arrangiert und mit deutschem Text versehen, aufzunehmen. Die Nummer hieß „Schöne Maid“. Liebe auf den ersten Blick war es nicht. Bevor er ins Studio sollte, trank er sich erst mal einen an. Der Text sei ihm nur peinlich gewesen, erzählte er. Die Hoffnung, wegen Trunkenheit herausgeworfen zu werden, erfüllte sich aber nicht.

Die Dauerwelle saß

Der Rest ist Geschichte: Aus H. A. Hilger wurde über Nacht die Stimmungskanone Tony Marshall mit Hits wie „Junge, die Welt ist schön“, „Bora Bora“ oder „Auf der Straße nach Süden“. Rund 120 Singles veröffentlichte er, moderierte rund 40 TV-Shows und absolviert Tausende Auftritte. Seine Tonträger werden millionenfach verkauft.

In späteren Jahren trug er immer Hut. Foto: picture alliance/dpa/Kerstin Joensson

Als ewig dauergewellter, braungelockter Entertainer – später mit Toupet, dann nie ohne Hut – tourte er mit „Stars der Volksmusik“, sang im Musical „Anatevka“, brachte seinen Superhit „Schöne Maid“ mit Rocksängerin Anastacia auf Englisch raus und eröffnete 2021 sogar noch eine kleine Galerie in Gaggenau bei Rastatt. Bis obenhin gefüllt mit Erinnerungen ist sie: Fotos mit seinen Schlagerkumpels Karel Gott oder Roberto Blanco, Pokale, Goldene Schallplatten.

2021 erschien noch ein Album

Seine Söhne Pascal und Marc, letzterer ebenfalls Sänger, begleiteten den Papa manchmal auf Tourneen. Mit seiner behinderten Tochter Stella engagierte er sich in seiner Stiftung für Menschen mit Behinderung.

Zuletzt musste er dreimal die Woche zur Dialyse - zu „Anneliese“, wie er lachend sagte. Aber auf seine Stimme war Verlass. 2021 erschien noch sein Album „Mein letzter Traum“. „Ich bin ein Glückspilz“, betonte er. Der Tod machte ihm, dem Atheisten, als den er sich selbst bezeichnete, keine Angst. „Meine Krankheiten sind gar keine, sondern lediglich ein Verfall des Körpers.“ dpa/hk/möt