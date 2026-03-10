Der «The Office»-Darsteller schwärmt im Interview von seiner Ehefrau Nancy Carell. Wie die beiden zusammenarbeiten und was der größte Schatz in seinem Leben ist.

Los Angeles (dpa) - Für US-Schauspieler Steve Carell ist seine Ehefrau Nancy Carell die lustigere der beiden. «Leute, die uns kennen, wissen, dass sie viel witziger ist als ich», sagte der 63-Jährige über die Schauspielerin und Autorin im Interview mit «L'Officiel».

Das Paar arbeitete bereits gemeinsam an mehreren Projekten, wie etwa an der Serie «Angie Tribeca» oder der US-amerikanischen Version von «The Office». «Sie hat ein gutes Auge. Ich vertraue ihr bedingungslos. Wir lesen Skripte zusammen und nach 30 Jahren Ehe kennen wir uns ziemlich gut», sagte Steve Carell. «Wir beenden wirklich gegenseitig unsere Sätze.» Zudem sei sie «super-talentiert» und klug.

Das Paar heiratete 1995 und hat zwei Kinder, Annie (24) und Johnny (21). «Kinder großzuziehen ist der beste Teil meines Lebens», sagte Carell. «Es gibt nicht einmal einen knappen zweiten Platz – es ist das Erfüllendste, was ich je getan habe.»