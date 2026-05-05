In „Der verlorene Mann“ beleuchtet Regisseur Welf Reinhart bei seinem Spielfilm-Debüt eindringlich das Thema Demenz.

Das Thema Demenz wurde im Kino bereits mehrfach beleuchtet. Doch derart unter die Haut gehend, wie das Spielfilm-Debüt von Regisseur Welf Reinhart, war das wohl noch nie. Der Klasse der Hauptdarsteller dürfte sich niemand entziehen können.

Kurt (Harald Krassnitzer), längst jenseits der 70, weiß vieles nicht mehr. Doch über eines ist er sich sicher: Künstlerin Hanne (Dagmar Manzel) ist seine Frau. Der an Demenz leidende Senior hat vergessen, dass ihre Ehe vor Jahren geschieden worden ist. Seine frühere Gattin lebt schon seit langer Zeit Seite an Seite mit dem pensionierten Pfarrer Bernd (August Zirner). Kurts Zustand führt dazu, dass er eines Tages unvermittelt bei Hanne und Bernd auftaucht. Er ist felsenfest davon überzeugt, nur kurz aus seinem Zuhause weg gewesen zu sein. Missliche Umstände und einige bürokratische Hürden führen dazu, dass die Eheleute ihn aufnehmen. Ein starkes Verantwortungsgefühl, Zuneigung und auch Mitleid treibt sie an. Für einige Zeit sieht es so aus, als könnten sie zu dritt glücklich sein. Doch das Fortschreiten der Krankheit und immer stärker werdende emotionale Turbulenzen torpedieren die scheinbare Idylle. Hanne, Kurt und Bernd haben keine gemeinsame Zukunft. Doch was dann?

Dagmar Manzel Foto: Tobias Hase/dpa

Die Geschichte wird fern aller Gefühlsduselei erzählt. Regisseur Welf Reinhart hat jede drohende Sentimentalität sicher umschifft. Das Drehbuch hat er zusammen mit der Autorin Tünde Sautier geschrieben. Beide haben an der Hochschule für Fernsehen und Film München studiert und dort bereits einen Sensationserfolg erzielt: Ihr Kurzfilm „Eigenheim“ über die Not eines existenziell bedrohtes Seniorenpaares wurde 2022 mit einem Studenten-Oscar in Silber ausgezeichnet. Entscheidend dafür war bei allem formalen Können sicherlich auch die große Sensibilität des nicht einmal 25 Minuten langen Films bei der Erkundung des Lebens von Menschen in einer Extremsituation. Mit der das Duo nun auch in diesem abendfüllenden Spielfilm, dem ersten des Regisseurs, auftrumpft. Besonders beeindruckt, wie sie darüber nachdenken, welche Folgen es haben kann, wenn Menschen nicht dazu in der Lage sind, freimütig über sich und ihre Empfindungen zu sprechen, sich anderen gegenüber wirklich zu öffnen. Selten gelingt es im Kino, die Last des Schweigens derart beredt zu spiegeln. Dabei wird die manchmal an düstere Märchen erinnernde Geschichte nicht mit bedeutungsschwangeren Bildern oder vielsagenden Dialogen belastet. Schweigen, Ausweichen, Wegsehen kann so viel sagen. Viele Momente muten erstaunlich leicht an, wie hingetupft, gelegentlich gar humorvoll. Behutsam werden die Möglichkeiten und die Grenzen zur Wahrung der Würde aller Beteiligten ausgelotet. Die große Frage, was Menschlichkeit heißt, wird völlig unprätentiös gestellt. Jeder und jedem im Publikum bleibt es überlassen, eine eigene Antwort zu finden. Großartig: das Finale. Alles ist erzählt – und alles bleibt offen.

Dagmar Manzel als Hanne und Harald Krassnitzer als Kurt in einer Szene des Films »Der verlorene Mann«. Foto: -/Filmwelt/dpa

Ganz langsam tastet sich der Film von der Schilderung äußerer Ereignisse in das Innere der Figuren vor. Ähnliches ist zuletzt, Jahrzehnte ist es her, dem schwedischen Meisterregisseur Ingmar Bergman („Szenen einer Ehe“, „Von Angesicht zu Angesicht“) gelungen. Anders als er allerdings, steigern Welf Reinhart und Tünde Sautier ihre Filmerzählung nicht in die Dimensionen exzessiver Psychostudien. Selbst das Schrecklichste zeigen sie mit Zurückhaltung. Und auch das Schönste. Derart intensive und zugleich dezente Szenen körperlichen Verlangens, wie Dagmar Manzel und August Zirner sie durchspielen, gab es zumindest in der Geschichte des deutschen Kinos bisher wohl kaum. Der Klasse der Akteure und der Inszenierung sowie der stilistischen Sicherheit von Kamera (Micky Graeter) und Schnitt (Welf Reinhart und Ulrike Tortora) sind erotisch aufgeladene Szenen von seltener Eleganz zu danken.

Von der Kraft der Akteure gefangen genommen

Als Zuschauer wird man vor allem von der Kraft der Akteure gefangen genommen. Angeführt wird das hochkarätige Ensemble von Dagmar Manzel, vielen sicherlich insbesondere durch ihre zwischen 2015 und 2023 absolvierten Auftritte als Tatort-Kommissarin im Fränkischen bekannt. Seit vier Jahrzehnten gehört sie mit faszinierenden Darstellungen in Kinofilmen wie „Coming Out“ (1989), „Schtonk!“ (1992), „Die Unsichtbare“ (2011) und in Fernseh-Erfolgen wie „Der Laden“ (1998), „Klemperer – Ein Leben in Deutschland“ (1999), „Unterleuten – Das zerrissene Dorf“ (2020) und mit unzähligen Theaterrollen vor allem in Berlin zu den ganz Großen der Schauspielkunst hierzulande. Mit einem Minimum an äußerem Aufwand, dringt sie in das Innere der Hanna vor. Als Zuschauer meint man, von Szene zu Szene mit Dagmar Manzel zusammen mehr und mehr Gedanken und Gefühle der Figur zu entdecken. Es ist, als verwandele sich die Schauspielerin vollkommen in die von ihr verkörperte Figur. Was niemals peinlich wird, weil Dagmar Manzel die Frau nicht eine Sekunde lang vorführt. Sie schenkt ihr eine darstellerische Zärtlichkeit, der man sich nicht entziehen kann. Harald Krassnitzer („Engel mit beschränkter Haftung“) und August Zirner („Die Fälscher“) fesseln ebenfalls mit subtilen Charakterzeichnungen. Beide haben Augenblicke, in denen die von ihnen gespielten Männer emotional chaotische Tiefen durchleiden. Bei zweitklassigen Akteuren wäre Kitsch unvermeidlich. Die zwei aber agieren absolut souverän und wirken durchweg authentisch. Das Trio dürfte auch Zuschauerinnen und Zuschauer fesseln, die sich mit leisen Filmen eher schwertun, denen in der Regel lauthals vorgeführte Dramatik näher ist. Ganz klar: Fans reiner Action werden mit diesem Film nicht erreicht werden können. Doch wer offen ist für Nachdenkliches, wer es schätzt, sich in Filmfiguren wirklich hineinversetzen zu dürfen, entdeckt eine Sternstunde der Filmkunst.