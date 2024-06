Ob «Tribute von Panem» oder «M.A.S.H»: Donald Sutherland brilliert jahrzehntelang in verschiedenen Rollen. Nach seinem Tod melden sich neben Hollywood-Größen auch Joe Biden und Justin Trudeau zu Wort.

Los Angeles (dpa) - Mit Trauer und Anteilnahme haben Stars auf den Tod des kanadischen Schauspielers Donald Sutherland reagiert. «Mein Herz ist gebrochen», schrieb Oscar-Preisträgerin Jane Fonda (86), die mit Sutherland den Psychothriller «Klute» (1971) gedreht hatte, auf Instagram. «Donald war ein brillanter Schauspieler und ein vielschichtiger Mensch.»

Donald Sutherlands Sohn, der Schauspieler Kiefer Sutherland, würdigte seinen Vater in sozialen Medien. «Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films. Nie von einer Rolle eingeschüchtert, ob gut, böse oder hässlich. Er hat geliebt, was er getan hat, und getan, was er geliebt hat, mehr kann man nicht verlangen. Ein gut gelebtes Leben.»

«Der Beste aller Donalds»

US-Präsident Joe Biden würdigte Sutherland als geliebten Ehemann, Vater, Großvater und Schauspieler, der «einer wie keiner» gewesen sei. Er habe die Welt jahrzehntelang inspiriert und unterhalten. «Meine Gedanken sind bei seiner Familie und all denen, die ihn liebten», schrieb er auf der Online-Plattform X.

«Wir haben einen der Großen verloren», schrieb der kanadische Premierminister Justin Trudeau bei X. «Donald Sutherland hat ein Level von Brillanz in seine Kunstform gebracht, bei der nur wenige mithalten konnten. Ein herausragender, legendärer Schauspieler - und ein großartiger Kanadier.» Der polnische Regierungschef Donald Tusk kommentierte: «Ruhe in Frieden, Donald Sutherland - der Beste aller Donalds.»

Schauspieler Michael Douglas (79) wünschte Sutherland auf Instagram, dass er in Frieden ruhe. «Was für ein liebenswerter, talentierter und interessanter Mann.» Der deutsche Regisseur Roland Emmerich (68) sprach von einem «großen Privileg, mit dem unglaublich begabten und legendären Donald Sutherland» den Film «Moonfall» gedreht zu haben. «Eine wahre Leinwand-Ikone des modernen Kinos hat uns verlassen. Mein tief empfundenes Beileid an seine Familie.»

Auch Stars wie Elijah Wood, John Cusack oder Rob Lowe drückten in den sozialen Medien ihre Trauer über den Tod des Schauspielers aus. Sutherland war am Donnerstag im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Kanadier hatte in über 150 Filmen und TV-Produktionen mitgespielt, unter anderem als skrupelloser Präsident Snow aus der «Tribute von Panem»-Blockbuster-Reihe.