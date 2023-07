In der Reihe „Neues Deutsches Kino“ beim 40. Filmfest München gehen sämtliche Preise gehen an politisch engagierte Filme , die sich gegen Rassismus im „Haus Europa“ wenden. Der Regie-Preis geht dabei an einen Film, der sein gewichtiges Thema komödiantisch leicht verpackt.

In großer stilistischer Vielfalt, aber inhaltlich relativ kohärent: So präsentierten sich die Filmemacherinnen und Filmemacher in der Reihe „Neues Deutsches Kino“ auf dem Filmfest München. Die Mehrzahl der 15 Filme spiegelte aktuelle Themen unserer Zeit: Migration, bewaffnete Konflikte oder Diversitätsdebatten. Dabei fiel die Leichtigkeit ins Auge, mit der mehrere Beiträge ihre schweren Themen angingen. Und: Selten sieht man so viele Ensemblefilme in ein und derselben Sektion. An zwei von ihnen gingen auch die vier Förderpreise für den deutschen Filmnachwuchs.

Über Schlaglöcher hinweg

Fünf Menschen in einem Auto, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten: Eine Frau kommt aus Griechenland, ein Mann wurde auf Martinique geboren, der nächste in Ghana und zwei stammen aus Deutschland. Gemeinsam hat die bunte Truppe nur das Ziel der Fahrt. Alle wollen von Berlin nach Paris, und das möglichst billig. Schon der unbeholfene Smalltalk und die je individuellen Probleme, die die Reisenden im Gepäck haben, versprechen ein unterhaltsames Road-Movie. Aber nach etwa 20 Minuten offenbart sich eine neue, viel gravierendere Schwierigkeit: Der junge Ghanaer hat Probleme mit seinem Visum und darf den Polizisten, die das Auto auf dem Kieker haben, keinesfalls in die Hände fallen.

Was tun also? Den Illegalen auf die Straße setzen? Regisseurin Sylvie Michel entwirft in „More Than Strangers“ eine Alternative zur egoistischen Interessenpolitik, die sich auf ein größeres Ganzes übertragen lässt, bis hin zum „Haus Europa“. In den turbulenten Wendungen der unterhaltsamen Autofahrt kommen die Leidgeplagten ihrem Ziel zwar nur im Schneckentempo näher. Die Umwege führen jedoch zu einem tieferen Verständnis für die Nöte der jeweils anderen.

Was zunächst noch einem abstrakten Plädoyer für Solidarität entspringt, wächst sich allmählich und über viele Schlaglöcher hinweg zu tief empfundener Mitmenschlichkeit aus. Im engen Raum des Autos lassen sich Vorurteile beseitigen und Konflikte des multikulturellen Miteinanders lösen, die im politischen Rahmen oft an Egoismus und Kleinstaaterei scheitern. Und das ganz ohne Symbolismus und Zeigefinger, sondern im Gewand einer subtil fotografierten Komödie. Der Förderpreis „Neues Deutsches Kino“ im Fach Regie für die in Berlin lebende Französin Sylvie Michel („Die feinen Unterschiede“, 2013) geht daher völlig in Ordnung, auch wenn es mehrere ebenbürtige Konkurrenten gab.

In einem Berliner Hinterhof

Eine davon ist Aslı Özge mit „Black Box“, ebenfalls ein Ensemblefilm. Hier wird ein Berliner Hinterhof ohne Begründung von der Polizei abgeriegelt. Etwa ein Dutzend Mieterinnen und Mieter sitzen fest, keiner kann mehr rein oder oder raus. Wie allmählich durchsickert, sollen die beiden Bewohner ohne deutschen Pass zu einer Terrorzelle gehören. Aber diese Behauptung ist nur ein vorgeschobener Trick des Hausverwalters, der die Wohnungen im Auftrag der Eigentümer sanieren und dann teuer verkaufen will.

»Black Box« zeigt, wie sich eine eigentlich freundschaftlich verbundene Hausgemeinschaft auseinanderdividieren lässt. Foto: Emre Erkmen, Zeitsprung Pictures, Les Films du Fleuve

Die deutsch-türkische Regisseurin seziert dabei höchst elegant die Mechanismen der Macht, mit denen sich eine eigentlich freundschaftlich verbundene Hausgemeinschaft auseinanderdividieren lässt. Gerüchte werden gestreut, Falschmeldungen platziert und Ängste skrupellos instrumentalisiert. Mit faszinierender Geschmeidigkeit hält Aslı Özge die Fäden ihres prominent besetzten Ensembles zusammen. Und ihrem Publikum den Spiegel vor. Lassen wir uns so leicht spalten?

Das Ringen um Gleichberechtigung

Ganz anders arbeitet sich Merle Grimm in „Clashing Differences“ am selben Thema ab. Hier werden die Menschen nicht gespalten. Sie tun es mit Wonne selbst und können gar nicht genug von ihrem Sektierertum kriegen. Als nämlich der Verein „House of Women“ eine internationale Frauenkonferenz ankündigt, wird er mit einem Shitstorm konfrontiert. Wie können weiße Feministinnen sich anmaßen, nonchalant für die gesamte Frauenbewegung zu sprechen?

Mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet: »Clashing Differences« von Merle Grimm. Foto: Filmfest München

Was ist mit schwarzen, lesbischen, nicht binären Frauen? Um die Konferenz doch noch zu retten, lädt der Verein die Vertreter aller diversen Gruppen zum Gespräch ins hochherrschaftliche Tagungszentrum ein. Merle Grimm inszeniert die Eifersüchteleien und das Konkurrenzgehabe der auf ihre Unterschiede pochenden Vorkämpferinnen mit viel Humor und gelungenen dramaturgischen Einfällen. Aber sie lacht nicht über, sondern mit ihren Figuren, deren Reibereien zu Lernprozessen führen. Dafür gab es den Preis für das beste Drehbuch.

Ein schleichendes Gift

Am wuchtigsten ins Herz trifft das Politische im Regiedebüt des deutsch-türkischen Schauspielers Erol Afsin. Auf der Basis einer wahren Geschichte zeigt sein Drama „Es brennt“ eine arabische Kleinfamilie, deren Mitglieder alle in Deutschland geboren sind und sich hier ein behagliches Leben aufgebaut haben. Das Glück des Ehepaares gerät in Schieflage, als die Frau, die in der Öffentlichkeit Kopftuch trägt, von einem Neonazi rassistisch beleidigt und als Islamistin beschimpft wird.

Hätte einen Preis verdient: »Es brennt« von Erol Afsin. Foto: Filmfest München

Wie ein schleichendes Gift sickert das Gefühl, in Deutschland nicht mehr sicher zu sein, in das alltägliche Leben der bestens integrierten Familie ein. Dank subtiler Kameraführung geht die lauernde Gefahr auch unter die Haut derjenigen Zuschauerinnen und Zuschauer, die in Deutschland geboren sind und solche Erfahrungen noch nie am eigenen Leib verspürt haben. Dabei wirft der Film wichtige Fragen auf, die leider immer drängender werden: Wie weit darf Meinungsfreiheit gehen?

Brautschau im Iran

„Es brennt“ hätte unbedingt einen Preis verdient. Die restlichen Auszeichnungen gingen jedoch an Filme, in denen die Politik eher im Hintergrund mitschwingt. So zeigt der Deutsch-Iraner Behrooz Karamizade in „Leere Netze“ implizit die Probleme einer jungen Generation im Iran, deren Zukunftschancen an der wirtschaftlichen Not und dem diktatorischen Regime zerbrechen.

Er erzählt das am Beispiel eines jungen Mannes, der ein Mädchen aus gutem Hause liebt. Um den Brautpreis bezahlen zu können, heuert er bei den Fischern am Kaspischen Meer an und lässt sich schon bald auf krumme Geschäfte ein. Im Stile des Neorealismus werden die harten Lebens- und Arbeitsbedingungen der Fischer dokumentiert, inklusive des krassen Gegensatzes zwischen arm und reich. Regisseur Behrooz Karamizade, der seit Langem in Deutschland lebt, setzte bei seinem Langfilmdebüt alles daran, komplett im Iran zu drehen. Für die Leistung, dieses wagemutige Unterfangen zu realisieren, erhielt Produzentin Uschi Feldges den Produzentenpreis.

Reise nach Jerusalem

Stilistisch komplett anders inszeniert Henrika Kull („Glück“) ihren dritten Spielfilm „Südsee“. Der Akzent liegt hier ganz auf der Atmosphäre und der darstellerischen Intensität eines Kammerspiels am heißen Swimmingpool irgendwo zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Während am stahlblauen Himmel die Raketen der Palästinenser dank des Abwehrsystems „Iron Dome“ wie Sternschnuppen zerplatzen, kommen sich eine Deutsche und ein Israeli näher. Und zwar nicht Sinne einer Liebesbeziehung, obwohl die heiße Luft durchaus erotisch flimmert.

Von einer deutsch-israelischen Liebe erzählt »Südsee«. Foto: Filmfest München

Die beiden jungen Leute, die sich zuvor nicht kannten, verbindet vielmehr eine seelische und geistige Verwandtschaft, die auch mit der kulturellen und politischen Vergangenheit ihrer Heimatländer zu tun hat. Eigentlich ist es ein Zweipersonenstück, nur einmal kommt jemand kurz zu Besuch. Für die feinen Nuancen seiner Darstellung erhielt Dor Aloni den Schauspielpreis. Eigentlich hätte ihn auch sein weibliches Gegenüber Liliane Amuat zu gleichen Teilen verdient. Aber sie konnte gar nicht nominiert werden, da sie schon in mehr als drei Filmen vor der Kamera stand. „Neues Deutsches Kino“ meint eben in erster Linie, wenn auch nicht ausschließlich, den Nachwuchs.