„Lasst uns tanzen und uns frei fühlen“: So einfach ist die Erfolgsformel eines Festivalauftritts, der alle packt. Die Britin Arlo Parks sprach’s und spielte sich beim 11. Maifeld Derby in Mannheim auf Anhieb in die Herzen. Mit Charme, Wucht und Hingabe untermaueret sie, warum sie als Vorreiterin einer neuen Musikerinnen-Generation gilt.

Zugegeben: Wer sich die Songs von Arlo Parks auf Platte oder im Stream beiläufig anhört, mag sich wundern, warum die Musikpresse weltweit in ganz großen Vergleichen und Metaphern schwelgt. Denn der soulige Pop mit der etwas mädchenhaften Stimme klingt zunächst nicht sonderlich spektakulär. Aber Arlo Parks im Live-Konzert: Das ist ein grandioses, auch körperliches Erlebnis. Die 21-Jährige hat alles, was einen Star ausmacht, wie ihn die Welt gerade jetzt braucht: Sie hat Charisma, strahlt unbändige Lebensfreude und Energie aus und steckt mit ihrer Fröhlichkeit alle an. Arlo Parks ist eine Botschafterin des Glücks in trüben Zeiten und wirkt, als wolle sie die ganze Welt umarmen und heilen. 15 Minuten Staunen und Tanzen mit ihr dürften besser als jede Therapiestunde wirken.

Arlo Parks wirkt nahbar und freundlich: ganz anders als die kühl oder „sexy“ inszenierten großen Popstar-Diven. Sie ist lieber die beste Freundin zum Pferdestehlen. Und könnte auch als Beschützerin durchgehen. Ein Herz in pink prangt passend zum Wohlfühlprogramm auf ihrem übergroßen Batikhirt, zu dem sie weite Sportshorts trägt. Wie eine Basketballerin kommt sie daher, bereit, sich auf dem Weg zum Korb durchzusetzen, ohne Foul natürlich. Wenn sie singt, krümmt sie sich, hüpft, breitet die Arme aus. Ekstase ist nah. Und dann dieses Lachen und Strahlen: In Arlo Parks’ Gesicht zu blicken, wenn sie singt und sich verausgabt, ist ein Geschenk. Da sind alle auf Anhieb schwer verliebt.

Auf Identitätssuche

Nie ist der Londonerin anzumerken, dass diese innige Leichtigkeit Arbeit ist. Nur eingangs gesteht sie, dass es kein einfacher Tag bisher war für sie, aber nun gehe es eben darum, alles abzuschütteln, loszulassen. Dass sie selbst auch dunkle Stunden hinter sich hat, zeigt sich zugleich beim Blick auf ihre Arme mit kleinen Narben, wahrscheinlich von Ritzen: Die Identitätssuche in der Pubertät sei ihr schwer gefallen, hat die Musikerin, die eigentlich Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho heißt und Wurzeln in Nigeria, im Tschad und in Frankreich hat, in Interviews erzählt.

Musik kann Halt geben, als Lebenshilfe dienen: Das ist ohnehin unterschwellig das Motto des ersten Maifeld-Derby-Tages. Schon Philine Sonny, eine 20-Jährige aus Unna, die eher fröhlichen Indiepop spielt, schüttet am Ende ihres Konzerts in der Nachmittagssonne, das die ersten Festivalgäste durchaus erfreut hat, ihr Herz aus.

Philine Sonny aus Unna spricht offen über das Thema depression. Foto: Susanne Schütz

Sie habe Depressionen und es falle ihr daher manchmal schwer, zu „connecten“, also: einen Draht zum Publikum aufzubauen. Und habe Angst, den text zu vergessen und für eine schlechte Musikerin gehalten zu werden. Sorgen, die sie sich nicht machen muss, aber vermutlich viele Nachwuchsmusiker kennen. Aber sonst darüber schweigen.

Folkpop über das lähmende Leben in der Coronazeit: Beachhouse. Foto: Susanne Schütz Foto: Susanne Schütz Foto: Susanne Schütz

Recht offen singen auch Beachhouse davon, Tage zu haben, an denen es schwer fällt, überhaupt einen Grund zu finden aufzustehen. Auch der in Neustadt geborene und in Mannheim lebende Rapper Chaoze One (bürgerlich: Jan Hertel) offenbart Sensibilität und lässt in seine Seele blicken. Zwar lädt er in einer hübschen Reggae-Dancenummer im Stil eines Peter Fox zur Reise ans Meer ein oder will als Gegenentwurf dazu mit einem wütenden Gitarrenrocksong über ertrinkende Flüchtende aufrütteln.

Neue musikalische Welten

Herzstück seines Auftritts aber ist das Lied „Schattenboxen“, das ebenfalls vom Umgang mit einer Depression handelt. „Wie schwer ist es, sich selbst zu lieben?“, heißt es im Refrain. Er habe den Song geschrieben, weil er „so ein bisschen Probleme mit mir selbst hatte“, offenbart Chaoze One, der damit zeigt, dass selbst im Rap-Genre nicht alle auf dicke Hose machen müssen.

Der Rapper Chaoze One, geboren in Neustadt und in Mannheim lebend, singt in »Schattenboxen« über dunkle Momente im Leben. Foto: Susanne Schütz

Ehrliche Gefühle statt schnöder Schein: Das ist insgesamt charakteristisch für das Festival, das für Weltoffenheit und ein großes Gemeinschaftsgefühl steht. Natürlich darf dabei auch getanzt werden, schließlich geht es zugleich um Spaß und Loslassen, diesmal bei Elektronik-Acts wie Weval oder Caribou.

Auch Tanzen kann therapeutisch wirken: Daniel Victor Snaith aliss Caribou aus Kanada sorgt für harte Rhythmen. Foto: Susanne Schütz Foto: Susanne Schütz Foto: Susanne Schütz

Das Team um Veranstalter Timo Kumpf möchte dem Derby-Publikum neue musikalische Welten zu eröffnen, den Blick zu weiten. So ist diesmal die pakistanisch-amerikanische Sängerin Arooj Aftab zu Gast, die Neo-Sufi-Klänge – inklusive Harfe und Pfeifen – auf die Liedermacherbühne namens Parcours D’Amour bringt. Auch sie lässt staunen. Aber Arlo Parks überstrahlt alles.